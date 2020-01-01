Источник: Apple не выпустит iPhone 13

Похоже, Apple боится числа 13.

Для удобства СМИ обычно называют мобильный телефон Apple, который будет выпущен в этом году, iPhone 13. Однако в последнем отчете утверждается, что различные источники указывают на то, что мы никогда не увидим iPhone 13.

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Другими словами, новый iPhone в этом году будет называться iPhone 12s, а iPhone в следующем году будет называть iPhone 14.

Еще в январе инженер Apple сообщил, что у нового iPhone в этом году относительно небольшая скорость обновления. Надежный информатор Джон Проссер также отметил, что iPhone 12S - это положительное решение.

Исторически сложилось так, что iPhone 6S в 2015 году пришел на смену iPhone 6, а iPhone XS в 2018 году пришел на смену iPhone X. Рациональность такой точки зрения заключается в том, что iPhone 12 претерпел серьезные изменения внешнего вида, и Apple не будет этого делать в этом году.

В отчете также упоминается, что после выхода iPhone 8 Apple пропустила 9 и выбрала имя iPhone X.

Хотя некоторые пользователи должны сказать, что процессор A13 и iOS 13 не пропустили 13, в отчете подчеркивается, что iPhone является потребительским продуктом, но программное обеспечение и встроенный чип имеют разные значения и имеют большую ценность для бренда.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone 13 получит 1 ТБ памяти.