Huawei выпустит первый настольный ПК MateStation S на мировой рынок

Huawei представила свой первый настольный ПК на своем домашнем рынке в Китае еще в ноябре прошлого года. Теперь компания продвигается к глобальному запуску своего компьютера MateStation S.

Китайский технологический гигант сделал объявление в своем официальном аккаунте в Twitter. На популярном веб-сайте микроблогов компания поделилась, что выведет свой первый настольный компьютер на рынки за пределами Китая. MateStation B515 был выпущен в прошлом году и предназначен для предприятий и государственных учреждений. Но глядя на изображение плаката, мы можем заметить, что ПК кажется тоньше, чем B515.

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Другими словами, серия MateStation S - это ПК, ориентированный на потребительский рынок. Говоря о своих характеристиках, компания оснастила систему двойной антенной Wi-Fi и Bluetooth 5.0 для подключения, включая порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм, 1 порт USB-C (USB 2.0) и 1 порт USB- Порты A (USB 3.2 Gen 2) и другие важные интерфейсы. Шкаф также поставляется с интеллектуальным контролем температуры, который может регулировать скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры системы, что дополняется его асимметричной конструкцией ребер рассеивания тепла для улучшения тепловых характеристик.

Компания также будет поставлять MateStation S с 23,8-дюймовым монитором, который оснащен полноэкранным IPS-дисплеем с соотношением экрана к корпусу 90%, разрешением Full HD (1920 x 1080P), соотношением сторон 16: 9, светодиодной подсветкой. и контрастность экрана 1000: 1. Он также имеет международную сертификацию TUV Rheinland для максимальной защиты глаз. Кроме того, к ПК были подключены клавиатура и мышь Huawei.

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Под капотом MateStation S работает APU AMD Ryzen 5 4600G, а также 8 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 Гц и 256 ГБ SSD M.2. Система поставляется с предустановленной ОС Windows 10, в которой также есть программное обеспечение, такое как Huawei Share, и многоэкранная совместная работа. На данный момент цена еще не объявлена, но мы можем ожидать, что она скоро появится.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei впервые продала больше всех смартфонов.