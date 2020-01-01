Россия и Китай хотят построить исследовательскую станцию ​​на Луне

Китай и Россия планируют вместе построить лунную исследовательскую станцию, но о сроках не договорились.

Руководители Национального космического управления Китая (CNSA) и Роскосмоса, Федерального космического агентства России, подписали меморандум о взаимопонимании по строительству лунного форпоста под названием Международная станция лунных исследований (ILRS).

Читай также: Китай хочет построить лунную базу в ближайшие 10 лет

"ILRS - это комплексная научная экспериментальная база с возможностью долгосрочной автономной работы, построенная на поверхности Луны и / или [на] лунной орбите, которая будет выполнять междисциплинарные и многоцелевые научные исследования, такие как исследование Луны, лунные наблюдения, базовые научные эксперименты и техническую проверку", - написали официальные лица CNSA.

CNSA и Роскосмос будут "способствовать широкому сотрудничеству в ILRS, открытому для всех заинтересованных стран и международных партнеров, укреплять научные исследования, а также способствовать исследованию и использованию космического пространства человечеством в мирных целях", - добавили официальные лица.

В заявлении CNSA не указаны конкретные сроки для лунной исследовательской станции, равно как и в аналогичном сообщении, выпущенном Роскосмосом.

Читай также: Россия просит у США денег на лунный модуль

Соединенные Штаты работают над собственным амбициозным запуском на Луну в рамках программы NASA Artemis. Если все пойдет по плану, Artemis отправит астронавтов на поверхность Луны в середине 2020-х годов и к концу десятилетия обеспечит долгосрочное и устойчивое присутствие людей на Луне и вокруг нее. NASA надеется, что такая работа поможет ему доставить астронавтов на Марс в 2030-х годах, заявили представители агентства.

NASA будет не одно: агентство подписало сделки с многочисленными партнерами в частном секторе, а восемь других стран подписали Artemis Accords, открывая путь для их участия в программе. (Девятая страна, Бразилия, указала, что она также намерена подписать Соглашения)

Россия и Китай не входят в число подписавших. Россия активно сотрудничает с Соединенными Штатами в космосе, в первую очередь по программе Международной космической станции, но глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин недавно заявил, что эта страна вряд ли будет партнером Artemis.

Китай не может принимать существенного участия в лунной кампании NASA, по крайней мере, без нового законодательства США. С 2011 года NASA и Управлению научно-технической политики Белого дома было запрещено сотрудничать в космических проектах со своими китайскими коллегами, если Конгресс не одобрит такое сотрудничество заранее.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае провели эксперимент по имитации жизни на Луне.