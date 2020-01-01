Vertu выпустила дорогой складной смартфон

Vertu хорошо известна своими роскошными телефонами.

Ayxta Fold 5G - это модифицированная версия Royole Flexpai 2. Он сохраняет оригинальный дизайн и характеристики линейки Flexpai 2, включая чип Snapdragon 865, но имеет некоторые изменения, включая новую операционную систему, кожаную заднюю крышку и ряд модных дополнений, чтобы сделать телефон люксовым.

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Но за это приходится платить. Vertu Ayxta Fold 5G продается на сайте Jingdong (JD.com) в Китае по цене более 45000 юаней (около 7000 долларов США).

Этот складной роскошный смартфон имеет те же общие характеристики, что и ряд менее дорогих моделей, в том числе процессор Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и 7,8-дюймовый экран дисплея. Vertu Ayxta Fold 5G имеет основную камеру на 64 МП и селфи-камеру на 32 МП.

Vertu Ayxta Fold 5G vertu

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Стоимость роскошного смартфона может быть оправдана тем, что он может служить модным аксессуаром для своих пользователей. Однако критически важные компоненты смартфона, включая операционную систему на базе Android 10, могут быть причиной, по которой некоторые могут отказаться от него.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы выкупили бренд люксовых телефонов Vertu.