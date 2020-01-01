Первый в мире самолет полетел на жидком водороде

AeroDelft представила прототип своего двухместного самолета Phoenix в масштабе 1/3, который должен стать первым в мире самолетом на жидком водороде.

AeroDelft представила прототип своего двухместного самолета Phoenix в масштабе 1/3, который должен стать первым в мире самолетом на жидком водороде. AeroDelft

Вы много слышали о потенциале водорода как технологии преобразования зеленой авиации: в газообразной форме водород предлагает гораздо более высокую плотность энергии, чем литиевые батареи, и это открывает реальный путь для авиаперелетов на короткие и средние расстояния.

Но самые большие самолеты являются крупнейшими источниками выбросов, и для устранения выбросов от дальнемагистральных авиалайнеров водородные системы на сжатом газе, которые предлагают примерно половину дальности действия эквивалентной силовой установки на реактивном топливе, никогда не смогут справиться с этой задачей. Для этого нам понадобятся системы с жидким водородом.

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Системы с жидким водородом могут хранить в три раза больше энергии по весу, чем газовая система, а это означает, что крупномасштабный авиалайнер на жидком водороде мог бы лететь дальше, чем сегодняшние сжигатели ископаемого топлива.

Но все не так просто. Жидкий водород имеет потрясающую плотность энергии по весу, но ужасную по объему, поэтому вам нужно будет спроектировать свой самолет со значительно большим пространством для хранения топлива и, возможно, иметь дело с дополнительным сопротивлением в результате. Но это может быть одна из немногих чистых топливных технологий, которая может сделать межконтинентальные авиалайнеры с нулевым уровнем выбросов в массовое использование в среднесрочной перспективе.

Phoenix оснащает электрический планер e-Genius системой хранения водородной энергии и топливным элементом AeroDelft

Все это делает эту новаторскую работу AeroDelft поистине захватывающей. Команда из 44 студентов из Делфтского технического университета в Нидерландах боролась с "первым в мире самолетом на жидких водородных топливных элементах" и теперь представила прототип в масштабе 1/3, первый полет которого намечен на июль.

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Phoenix будет модифицированной водородной версией двухместного электрического планера e-Genius, разработанного в Штутгартском университете и впервые взлетевшего в 2011 году. E-Genius пролетел более 400 км. Полноразмерный Phoenix будет нести 10 кг жидкого водорода с расчетной дальностью полета 2000 км и выдержкой до 10 часов в воздухе.

Прототип с дистанционным управлением в масштабе одной трети не мал; он имеет размах крыльев 5,7 м, весит 50 кг и несет 1 кг жидкого водорода, чего достаточно для расчетной продолжительности полета около 7 часов и дальности полета около 500 км. Водород хранится в криогенном резервуаре при -253 ° C и нагревается до 0 ° C с помощью "сложной системы труб" перед тем, как пропустить его через топливный элемент мощностью 1,5 кВт для зарядки буферной батареи, питающей электрический гребной двигатель на хвосте самолета.

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Команда AeroDelft планирует запустить Phoenix в июле этого года на батарейном питании, затем на газообразном водороде через несколько месяцев и, наконец, где-то осенью этого года студенты приспособятся к системе с жидким водородом.

Полноразмерный двухместный Phoenix также уже строится, его показ запланирован на июль. Он должен летать на газообразном водороде к лету 2022 года, а первый полномасштабный полет на жидком водороде запланирован на 2024 год. И прототип, и полноразмерный Phoenix должны установить все виды рекордов, но проект также ориентирован на развитие водородной авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что водородный самолет совершил первый испытательный полет.