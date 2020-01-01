Что будет, если 1000 охотничьих спичек поджечь под водой: Эксперименты

Что может затушить незатухаемые спички?

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Кто-нибудь из вас слышал про охотничьи спички, которые нельзя затушить? Ну, а если нет, то можете посмотреть в видеоролике. В общем, это спички, которые нельзя затушить ни ветром, ни водой. Удивительно, правда? Как это спичку нельзя затушить даже водой? Помимо воды блогеры перепробовали еще разные способы, но потушить ее так и не удалось. Потому они решили посмотреть, как поведут себя под водой 10, 100 и 1000 незатухаемых спичек.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать Луч смерти своими руками.