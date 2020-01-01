Asus показала игровой смартфон ROG Phone 5 Ultimate с 18 ГБ памяти

Выйти он должен в мае и стоить 1580 долларов.

Asus делает большие успехи в выпуске новейших игровых телефонов. Линейка ROG Phone 5 будет запущена в этом месяце по всему миру и будет стоить около 950 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ быстрого хранилища UFS 3.1. Каждая конфигурация имеет 6,78-дюймовый OLED-экран FHD + с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсорного экрана 300 Гц. Кроме того, разъем для наушников вернулся после его отсутствия в ROG Phone 3, на этот раз с четырехъядерным ЦАП для воспроизведения звука высокого разрешения. (Если вам интересно, куда делся ROG Phone 4, Asus пропустила цифру четыре, как и OnePlus, из-за ее сходства со словом "смерть" в некоторых азиатских языках.)

Читай также: ASUS выпустила игровые ноутбуки с самым быстрым в мире дисплеем

Наиболее заметные изменения по сравнению с последним поколением являются эксклюзивными для некоторых еще более дорогих конфигураций, ROG Phone 5 Pro и Ultimate. Обе эти модели имеют вдвое больше памяти и больше оперативной памяти (начиная с 16 ГБ в Pro и вплоть до 18 ГБ в Ultimate); выпускаются в ограниченном количестве цветов; и имеет два дополнительных ультразвуковых сенсора касания, чем у стандартной модели. Вы также получите чехол и прикрепляемую насадку для вентилятора AeroActive Cooler 5 при покупке с телефоном Pro или Ultimate (который добавляет еще две кнопки, прикрепленные к вентилятору).

Вентилятор для ROG Phone 5 Ultimate asus

Читай также: ASUS выпустила самый мощный 14-дюймовый игровой ноутбук

Новые игровые телефоны Asus не сильно отличаются от своих предшественников, хотя аппаратное и программное обеспечение более усовершенствовано.

Ultimate и Pro включают ROG Vision, функцию, которая выводит готовый или настраиваемый текст или графику на задний OLED-экран. Это повторение эффекта Asus "Anime Matrix", используемого в игровом ноутбуке Zephyrus G14, позволяющее персонализировать свой телефон, если хотите. Стандартный ROG Phone 5 просто имеет логотип ROG с подсветкой, что некоторым может показаться достаточно ярким.

Напомним, ранее сообщалось, что ASUS показал новые модели ZenBook с двумя экранами.