Впервые татуировку сделали удаленно через 5G-сеть

Татуировку наносил робот, которым управлял опытный мастер.

Робот-татуировщик, вероятно, не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о вариантах использования 5G . Но в рамках маркетинговой кампании 5G, призванной продемонстрировать способность 5G обрабатывать огромное количество данных без задержек, T-Mobile Netherlands объединилась с лондонским технологом Ноэлем Дрю и художником-татуировщиком Уэсом Томасом, чтобы воплотить это в реальность.

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В рамках проекта, получившего название "Невозможная татуировка", Дрю было поручено создать роботизированную систему машинного обучения на базе 5G, которая позволила Томасу накалывать рисунки клиентам удаленно. Голландская актриса и телеведущая Стейн Франсен стала первой, кто позволил роботу татуировать ее руку.

Напомним, ранее сообщалось, что студентка создала "умную" татуировку для управления гаджетами.