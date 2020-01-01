Саудовская Аравия хочет построить в пустыне город-линию длиной 170 км

Город создадут по технологии, которой еще не было.

У Саудовской Аравии есть смелое видение своего новейшего города: The Line (Линия) длиной 170 километров без машин и длительных поездок на работу. Но эксперты городского дизайна настроены, мягко говоря, скептически.

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Несмотря на громкий анонс The Line, технологии для такого города еще не существует, а строительство новых массивных городов с нуля сопряжено с трудностями.

"История так называемых мегапроектов не из приятных", - сказал Стивен Уиллер, ландшафтный архитектор и профессор экологического дизайна Калифорнийского университета в Дэвисе. "Обычно они оказываются не совсем так, как предполагали первоначальные провидцы, они часто становятся жертвами экономических условий или представлений других людей о том, что должно произойти, или в конечном итоге они обходятся намного дороже, чем ожидалось".

Пока что The Line существует только как веб-сайт и объявление для прессы, сделанное наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом 10 января. Предложение предусматривает строительство вышеупомянутой полосы в Неоме, планируемом городе на северо-западе Саудовской Аравии. Правительство Саудовской Аравии рекламирует этот район как неосвоенный, но на самом деле он является домом для 20 000 членов племени Хувайтат (также пишется Ховейтат), которые протестовали против выселения из-за запланированного строительства мегаполиса, сообщает The Guardian.

Линия будет построена в три уровня: наземный пешеходный слой, полный парков и открытых пространств, нижний «служебный» слой и еще более глубокий транспортный, который будет состоять из "сверхскоростного транзита". В предложении утверждается, что все ежедневные услуги будут доступны в пределах 5 минут от каждого узла на линии и что переключение между узлами высокоскоростного транзита займет не более 20 минут.

Проект трех уровней Neom Media

Однако, по мнению некоторых экспертов, эти цели недостижимы. По словам Элизабет Платер-Зиберк, профессора архитектуры Университета Майами и партнера-основателя DPZ CoDesign, отдела городского дизайна и архитектуры, план линии длиной в несколько миль с шириной, по которой можно пройти всего за 5 минут, вызывает сомнения. Платер-Зиберк сообщила, что для поддержки такого уровня общественного транспорта на линии потребуются узлы большего размера, способные вместить больше людей.

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"Если на каждой остановке будет всего несколько сотен человек, вы не сможете экономически поддержать эти инвестиции в эту инфраструктуру", - сказала она.

По словам Платера-Зиберк, для сохранения линейности линии также потребуется жесткое регулирование, поскольку города имеют тенденцию расширяться наружу по мере своего роста. Вот почему транзитные системы типа "ступица и спица", как правило, более распространены; они позволяют транзитным ветвям соединяться друг с другом, не требуя обратного пути до центральной транзитной станции. По словам Платер-Зиберк, даже продвигая многообещающие идеи, такие как пешеходная доступность, дизайнеры The Line, похоже, обходятся без исторических знаний о том, что хорошо работает при проектировании общественного транспорта.

Однако также неясно, существует ли технология для транзитной системы The Line. Чтобы проехать 170 км за 20 минут, потребуется скорость 512 км / ч, что значительно превосходит высокоскоростной железнодорожный транспорт. Поезда Eurostar в Европе едут со скоростью около 320 км / ч; и хотя некоторые из китайских высокоскоростных поездов развивают скорость 380 км / ч, на практике они в среднем примерно такие же, как у Eurostar. Подземные контейнеры Hyperloop, подобные тем, которые разрабатывают Virgin и SpaceX, теоретически могут справиться с путешествием, но до использования этой технологии еще не менее десяти лет. Самые быстрые тесты Hyperloop на данный момент достигли максимума со скоростью 463 км / ч без пассажиров. Только одна компания, Virgin, протестировала технологию с пассажирами на скорость 172 км / ч.

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Если будущее технологий является проблемой для The Line, значит, прошлое - тоже. Предложение Саудовской Аравии - не первый случай, когда предлагается линейный город. В 1882 году испанский градостроитель Артуро Сориа-и-Мата предложил Линейный город Сьюдад, или линейный город, который начинался бы с железной дороги или шоссе, и все здания и другие части города были построены вдоль этой линии. Район Ciudad Lineal в Мадриде был построен с учетом этой идеи, и его главная улица названа в честь Сориа-и-Мата, но этот район не стоит отдельно от остальной части Мадрида.

Бразилиа, столица Бразилии, изначально планировалась как идеальный город в форме самолета с правительственными зданиями вдоль фюзеляжа. Но Бразилиа подверглась критике как не особенно пригодная для жизни, с небольшим количеством многофункциональных кварталов и небольшим количеством жилья в центре города для семей с низкими доходами. Это означало долгие поездки на работу для многих, кто работал в городе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии построят фешенебельный отель в скале.