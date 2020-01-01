Противоударные смартфоны 2021: Обзор, цены

Вы работаете в экстремальных условиях ? Небьющийся или противоударный телефон станет вашим лучшим союзником и будет сопровождать вас все время без риска быть случайно разбитым.

Чтобы помочь вам сделать выбор, ниже вы можете найти нашу десятку лучших противоударных телефонов 2021 года!

Большинство смартфонов и мобильных телефонов этого класса имеют сертификат IP68 и соответствуют военным стандартам: они выдерживают длительное погружение (до 2 метров в течение 1 часа), пыль, песок, удары и падения с высоты 180 сантиметров.

Hammer Iron 3

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Одним из лучших смартфонов в этом рейтинге - Hammer Iron 3, смартфон, сочетающий в себе интересный внешний вид, производительность и высокую прочность. Ударопрочный и водонепроницаемый, он устойчив к падению и погружению в воду на глубину до 1,5 метров. Это делает модель идеальной для профессионалов, работающих в сложных условиях или для активного отдыха. Он также позволяет вам вставлять 2 разные SIM-карты (Dual SIM), чтобы отделить бизнес-вызовы от личных.

Смартфон имеет класс защищенности IP68, боковые накладки выдерживают падение до 1 метра.

Стоимость - от 3 тысяч грн.

Hammer 3

Кто сказал, что нужно быть большим, чтобы противостоять невзгодам? Hammer 3 удобен в кармане и будет сопровождать вас везде - полностью защищен от пыли, длительного погружения в воду и падений с высоты до 1,5 метров. Как и в смартфоне классом старше, он имеет две SIM-карты и может трансформироваться в фонарик.

Стоимость - от 1500 грн.

Cleyver Xsmart

На третьем месте Cleyver Xsmart, смартфон с особенностями плавания: он оснащен легким корпусом, который удерживает его на воде. Также он полностью водонепроницаем на глубине до 2 метров и даже позволяет делать качественные фотографии под водой. Поэтому эта модель идеально подходит для профессионалов, работающих у воды, или для спортсменов-экстремалов. Его экран Gorilla Glass 4 устойчив к царапинам и выдерживает падения. Также смартфон имеет исключительную автономность: 41 час в режиме разговора и 47 дней в режиме ожидания

Стоимость - от 10 тысяч грн.

Caterpillar CAT B35

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Caterpillar CAT B35 - это необычный мобильный телефон: он обладает основными функциями смартфона, но сохраняет такие преимущества мобильного телефона, как простота использования, небольшой размер и клавиатура. Он позволяет подключаться к сети 4G, просматривать Интернет, устанавливать приложения, проверять электронную почту и т. д. Вы даже можете использовать 2 SIM-карты, чтобы отделить деловые звонки от личных.

Стоимость - от 1500 грн.

MyPhone Hammer Active 2

Устали заряжать телефон каждый день? Наслаждайтесь исключительной автономностью MyPhone Hammer Active 2 - от 2 до 4 дней! Помимо водонепроницаемости и ударопрочности, он оснащен мощным процессором и функцией разделения батареи (PowerBank). Таким образом, вы можете подключить второй смартфон для его подзарядки, что идеально, если поблизости нет розетки.

Стоимость - от 3600 грн.

Caterpillar CAT S52

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CAT S52 - самый тонкий и прочный смартфон, когда-либо созданный Caterpillar! Ультра-элегантный дизайн заставит вас забыть о том, что это противоударный телефон: в офисе, у клиентов или на стройке он будет сопровождать вас повсюду. Его экран последнего поколения (Gorilla Glass 6) выдерживает падение с высоты более 1,60 м и может использоваться в перчатках или мокрыми пальцами. Наконец, это устройство оснащено лучшей камерой в своем классе благодаря быстрой фокусировке, 12-Мп сенсору Sony и невероятной производительности даже при слабом освещении.

Стоимость - от 13 тысяч.

Hammer Energy 2

На седьмом месте среди лучших небьющихся телефонов - Hammer Energy 2, смартфон, который также очень эффективен и надежен, который соблазнит вас своим современным дизайном. Помимо того, что он полностью водонепроницаем и устойчив к падению, он сертифицирован IK05: он защищен от ударов, если на него упадет какой-либо предмет. Среди других его сильных сторон - большой 5,5-дюймовый HD-экран, 13-мегапиксельная камера, технология быстрой зарядки и функция Power Bank.

Стоимость - от 4700 грн.

Crosscall Spider X4

Crosscall Spider X4 - это высокопроизводительный мобильный телефон со скоростью зарядки в 35 раз быстрее, чем у обычного телефона. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами сети 3G +, чтобы проверить свою электронную почту или погоду, и все это в сверхпростой и интуитивно понятной модели, идеально адаптированной для профессионального использования. Его компактная, легкая и усиленная конструкция позволяет ему выдерживать самые экстремальные условия.

Стоимость - от 4000 грн.

Caterpillar CATS31

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Вы работаете в сложных условиях, таких как строительство или промышленность? Caterpillar CATS31 - идеальный смартфон для рабочего места: он устойчив к маслам, жирам, погружению в воду, царапинам и падениям с высоты до 1,80 м на бетон. Его сенсорный экран (Gorilla Glass 3) обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами, его можно использовать в перчатках или мокрыми пальцами. Эта модель также оснащена очень полезными для профессионалов функциями: компасом, GPS, акселерометром.

Стоимость - от 7 тысяч.

i.safe IS310.2 Atex

Завершаем этот топ мобильным телефоном i.safe IS310.2 Atex, специально разработанным для обеспечения защиты сотрудников в условиях повышенного риска. Его можно безопасно использовать в зонах с высоким риском взрыва (химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы, заправочные станции). Его кнопка SOS может быть активирована в любой момент в случае аварии, чтобы защитить рабочих. Наконец, он устойчив к экстремальным температурам (от -20 ° C до + 60 ° C), вибрациям, влажности, погружению, атмосферному давлению.

Стоимость - от 16 тысяч грн.

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