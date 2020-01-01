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Противоударные смартфоны 2021: Обзор, цены

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Вы работаете в экстремальных условиях ? Небьющийся или противоударный телефон станет вашим лучшим союзником и будет сопровождать вас все время без риска быть случайно разбитым.
Зачем обычный смартфон, если есть защищенный?
Зачем обычный смартфон, если есть защищенный?
pixabay.com

Чтобы помочь вам сделать выбор, ниже вы можете найти нашу десятку лучших противоударных телефонов 2021 года!

Большинство смартфонов и мобильных телефонов этого класса имеют сертификат IP68 и соответствуют военным стандартам: они выдерживают длительное погружение (до 2 метров в течение 1 часа), пыль, песок, удары и падения с высоты 180 сантиметров.

Hammer Iron 3

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Одним из лучших смартфонов в этом рейтинге - Hammer Iron 3, смартфон, сочетающий в себе интересный внешний вид, производительность и высокую прочность. Ударопрочный и водонепроницаемый, он устойчив к падению и погружению в воду на глубину до 1,5 метров. Это делает модель идеальной для профессионалов, работающих в сложных условиях или для активного отдыха. Он также позволяет вам вставлять 2 разные SIM-карты (Dual SIM), чтобы отделить бизнес-вызовы от личных.

Смартфон имеет класс защищенности IP68, боковые накладки выдерживают падение до 1 метра.

Стоимость - от 3 тысяч грн.

Hammer 3

Кто сказал, что нужно быть большим, чтобы противостоять невзгодам? Hammer 3 удобен в кармане и будет сопровождать вас везде - полностью защищен от пыли, длительного погружения в воду и падений с высоты до 1,5 метров. Как и в смартфоне классом старше, он имеет две SIM-карты и может трансформироваться в фонарик.

Стоимость - от 1500 грн. 

Cleyver Xsmart

На третьем месте Cleyver Xsmart, смартфон с особенностями плавания: он оснащен легким  корпусом, который удерживает его на воде. Также он полностью водонепроницаем на глубине до 2 метров и даже позволяет делать качественные фотографии под водой. Поэтому эта модель идеально подходит для профессионалов, работающих у воды, или для спортсменов-экстремалов. Его экран Gorilla Glass 4 устойчив к царапинам и выдерживает падения. Также смартфон имеет исключительную автономность: 41 час в режиме разговора и 47 дней в режиме ожидания

Стоимость - от 10 тысяч грн.

Caterpillar CAT B35

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Caterpillar CAT B35 - это необычный мобильный телефон: он обладает основными функциями смартфона, но сохраняет такие преимущества мобильного телефона, как простота использования, небольшой размер и клавиатура. Он позволяет подключаться к сети 4G, просматривать Интернет, устанавливать приложения, проверять электронную почту и т. д. Вы даже можете использовать 2 SIM-карты, чтобы отделить деловые звонки от личных.

Стоимость - от 1500 грн. 

MyPhone Hammer Active 2

Устали заряжать телефон каждый день? Наслаждайтесь исключительной автономностью MyPhone Hammer Active 2 - от 2 до 4 дней! Помимо водонепроницаемости и ударопрочности, он оснащен мощным процессором и функцией разделения батареи (PowerBank). Таким образом, вы можете подключить второй смартфон для его подзарядки, что идеально, если поблизости нет розетки.

Стоимость - от 3600 грн.

Caterpillar CAT S52

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CAT S52 - самый тонкий и прочный смартфон, когда-либо созданный Caterpillar! Ультра-элегантный дизайн заставит вас забыть о том, что это противоударный телефон: в офисе, у клиентов или на стройке он будет сопровождать вас повсюду. Его экран последнего поколения (Gorilla Glass 6) выдерживает падение с высоты более 1,60 м и может использоваться в перчатках или мокрыми пальцами. Наконец, это устройство оснащено лучшей камерой в своем классе благодаря быстрой фокусировке, 12-Мп сенсору Sony и невероятной производительности даже при слабом освещении.

Стоимость - от 13 тысяч.

Hammer Energy 2

На седьмом месте среди лучших небьющихся телефонов - Hammer Energy 2, смартфон, который также очень эффективен и надежен, который соблазнит вас своим современным дизайном. Помимо того, что он полностью водонепроницаем и устойчив к падению, он сертифицирован IK05: он защищен от ударов, если на него упадет какой-либо предмет. Среди других его сильных сторон - большой 5,5-дюймовый HD-экран, 13-мегапиксельная камера, технология быстрой зарядки и функция Power Bank.

Стоимость - от 4700 грн.

Crosscall Spider X4

Crosscall Spider X4 - это высокопроизводительный мобильный телефон со скоростью зарядки в 35 раз быстрее, чем у обычного телефона. Таким образом, вы можете воспользоваться преимуществами сети 3G +, чтобы проверить свою электронную почту или погоду, и все это в сверхпростой и интуитивно понятной модели, идеально адаптированной для профессионального использования. Его компактная, легкая и усиленная конструкция позволяет ему выдерживать самые экстремальные условия.

Стоимость - от 4000 грн.

Caterpillar CATS31

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Вы работаете в сложных условиях, таких как строительство или промышленность? Caterpillar CATS31 - идеальный смартфон для рабочего места: он устойчив к маслам, жирам, погружению в воду, царапинам и падениям с высоты до 1,80 м на бетон. Его сенсорный экран (Gorilla Glass 3) обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами, его можно использовать в перчатках или мокрыми пальцами. Эта модель также оснащена очень полезными для профессионалов функциями: компасом, GPS, акселерометром.

Стоимость - от 7 тысяч.

i.safe IS310.2 Atex

Завершаем этот топ мобильным телефоном i.safe IS310.2 Atex, специально разработанным для обеспечения защиты сотрудников в условиях повышенного риска. Его можно безопасно использовать в зонах с высоким риском взрыва (химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы, заправочные станции). Его кнопка SOS может быть активирована в любой момент в случае аварии, чтобы защитить рабочих. Наконец, он устойчив к экстремальным температурам (от -20 ° C до + 60 ° C), вибрациям, влажности, погружению, атмосферному давлению.

Стоимость - от 16 тысяч грн.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые крепкие смартфоны.

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Теги: смартфоны, защищенный смартфон, ТОП-10
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