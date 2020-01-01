Что будет, если надуть лодку гелием: Эксперименты
Полетит ли такая лодка?
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Шарик с гелием взлетает исключительно потому, что гелий легче воздуха. Но на что способна подъемная сила гелия? Можно ли с помощью него поднять в воздух надувную лодку?
А в конце эксперимента блогеры еще и взорвут лодку.
Напомним, ранее блогеры проверяли, изменится ли голос курицы от гелия.
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