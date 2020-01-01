Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что будет, если надуть лодку гелием: Эксперименты

Комментариев: 0
Полетит ли такая лодка?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Шарик с гелием взлетает исключительно потому, что гелий легче воздуха. Но на что способна подъемная сила гелия? Можно ли с помощью него поднять в воздух надувную лодку?

А в конце эксперимента блогеры еще и взорвут лодку.

Напомним, ранее блогеры проверяли, изменится ли голос курицы от гелия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь