Motorola представила смартфон с батарей на 6000 мАч

Это перевыпуск смартфона Moto G10 с улучшенным аккумулятором.

Motorola Moto G10 Power уже анонсирована в Индии с батареей емкостью 6000 мАч. Но это не совсем новый телефон, а уже выпускающийся Moto G10 с большей батареей и более быстрой зарядкой, что означает, что вы получаете аккумулятор на 6000 мАч, который заряжается до 20 Вт, вместо аккумулятора на 5000 мАч и зарядки 10 Вт на G10.

Читай также: Сделай сам: Motorola показала, как создается дизайн телефонов Moto X

Остальные характеристики G10 Power остаются такими же, как и у обычного G10: Snapdragon 460 SoC, 6,5-дюймовый дисплей HD + Max Vision, Android 11, порт USB-C, сканер отпечатков пальцев на задней панели и защита IP52.

Для фотографии Moto G10 Power оснащен 8-мегапиксельной камерой для селфи с 48-мегапиксельной основной камерой на задней панели, к которой добавлены сверхширокие 8-мегапиксельные, 2-мегапиксельные макро и 2-мегапиксельные блоки глубины.

Moto G10 Power moto

Читай также: Назван самый простой для починки смартфон

Moto G10 Power предлагается в цветах Aurora Grey и Breeze Blue и поставляется с одной конфигурацией 4 ГБ RAM + 64 ГБ. Хотя он имеет слот для карт памяти microSD для расширения памяти до 1 ТБ.

Стоимость Moto G10 Power составляет 135 долларов США / 115 евро, и он поступит в продажу в Индии с 16 марта. О сроках появления версии для всего мира пока не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть слили внешний вид смартфона Moto G8 Power.