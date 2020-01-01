Что, если выстрелить из пистолета под водой: Эксперименты

как поведут себя под водой различные снаряды вроде пули, стрелы и прочего?

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Чем вы обычно занимаетесь в бассейне? Наверное, вы там просто купаетесь и плаваете. Но блогеры из Mamix Live решили не плавать в бассейне, а провести в нем несколько интересных экспериментов. Почему бы не пострелять под водой? Взять несколько предметов вроде лука, рогатки, пневматического пистолета и просто пострелять под водой?

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.