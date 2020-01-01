Китай обогнал США по инновациям - исследование

Инженеры из Поднебесной подали за год больше всего патентов.

Во вторник ООН сообщила, что Китай, который в прошлом году обогнал Соединенные Штаты как крупнейший в мире податель международных патентов, что является ключевым показателем технических инноваций, значительно увеличив свое лидерство в 2020 году .

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Несмотря на то, что COVID-19 нанес огромные человеческие и экономические потери, количество международных патентных заявок продолжало расти, причем Китай лидирует по сравнению со всей Азией.

В 2020 году было зарегистрировано рекордные 275 900 международных патентов, что на четыре процента больше, чем в 2019 году, говорится в годовом отчете Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН.

"Инновации остаются устойчивыми", - сказал журналистам руководитель ВОИС Дарен Тан.

При этом он подчеркнул, что заявки на регистрацию в 2020 году в основном отражают инновации и изобретения, сделанные до пандемии, поскольку для прохождения заявок через систему требуется около года.

Однако, по мнению ВОИС, рост числа патентных заявок все же следует рассматривать как положительный сигнал.

"Тот факт, что не было резкого сокращения международного патентования, говорит о том, что компании продолжали вкладывать средства в коммерциализацию своих технологий во время пандемии", - сказал журналистам главный экономист ВОИС Карстен Финк.

Для сравнения, по его словам, количество международных патентных заявок упало почти на пять процентов во время мирового финансового кризиса в 2009 году.

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Сложная система регистрации международных патентов ВОИС включает несколько категорий.

В основной категории - Договоре о патентной кооперации или PCT - Китай остался на вершине рейтинга с 68 720 подачами. Это знаменует скачок более чем на 16 процентов по сравнению с 2019 годом, когда Китай обогнал Соединенные Штаты.

На тот момент он опережал на чуть более 1000 предложений, но теперь увеличил свой отрыв до почти 10 000.

Для сранвния, в 2000 г. Китай подал всего 782 международных патентных заявки.

"Темпы роста числа международных патентных заявок из Китая были очень высокими", - сказал Финк.

Между тем Соединенные Штаты также увеличили количество международных заявок на три процента до 59 230.

По данным ВОИС, за Китаем и США следуют Япония, Южная Корея и Германия.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай стал рекордсменом по поданным патентным заявкам.