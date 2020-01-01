Заглушат ли тысяча подушек взрыв петард: Эксперименты
Насколько тихим будет взрыв?
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Возможно ли вообще заглушить звук взрыва петарды подушками? Сколько подушек для этого понадобится? Для этого ролика блогеры взяли целую тысячу подушек. Смогут ли они добиться с помощью них достойного результата?
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если бросить натрий в кокос.
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