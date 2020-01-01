Инженеры предложили первую модель физически возможного варп-привода

Идея варп-двигателя, переносящего нас через большие области космоса со скоростью, превышающей скорость света, давно очаровывала как ученых, так и любителей научной фантастики.

Хотя мы все еще очень далеки от того, чтобы преодолеть любые универсальные ограничения скорости, это не значит, что мы никогда не покатимся на волнах искривленного пространства-времени.

Теперь группа физиков составила первое предложение о физическом двигателе деформации, основанное на концепции, разработанной еще в 90-х годах. И они говорят, что это не должно нарушать никаких законов физики.

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Теоретически деформирующие двигатели изгибаются и изменяют форму пространства-времени, чтобы увеличивать разницу во времени и расстоянии, что при некоторых обстоятельствах может позволить путешественникам перемещаться на расстояния быстрее скорости света.

Одно из этих обстоятельств было описано более четверти века назад мексиканским физиком-теоретиком Мигелем Алькубьерре . Его идея, предложенная в 1994 году, заключалась в том, что спа- корабль, приводимый в действие так называемым "приводом Алькубьерре", мог совершить это путешествие быстрее скорости света. Проблема в том, что для этого требуется много отрицательной энергии в одном месте, что просто невозможно в соответствии с существующей физикой.

Но у нового исследования есть обходной путь. По словам исследователей из независимой исследовательской группы Applied Physics, базирующейся в Нью-Йорке, можно отказаться от фикции отрицательной энергии и по-прежнему создавать варп-двигатель, хотя он, возможно, немного медленнее, чем хотелось бы.

"Мы пошли в другом направлении, чем NASA и другие, и наши исследования показали, что на самом деле существует несколько других классов варп-двигателей в общей теории относительности" , - говорит астрофизик Алексей Бобрик из Лундского университета в Швеции.

"В частности, мы сформулировали новые классы решений для варп-двигателей, которые не требуют отрицательной энергии и, таким образом, становятся физическими".

Почему отрицательная энергия так важна? Потребность в отрицательной энергии позволяет обойти некоторые проблемы общей теории относительности, связанные с путешествиями со скоростью, превышающей скорость света, поскольку позволяет пространству расширяться и сжиматься быстрее света, сохраняя при этом все в пределах своей деформации в пределах универсальных скоростей.

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К сожалению, это создает больше проблем - в первую очередь, то, что отрицательная энергия, которая нам нужна, существует только в виде флуктуаций в квантовом масштабе. Пока мы не сможем найти способ собрать массу размером с Солнце, такой привод просто невозможен.

Новое исследование работает вокруг этого - согласно статье, отрицательная энергия не потребуется, но очень мощное гравитационное поле будет. Гравитация сделает тяжелую работу по изгибу пространства-времени, так что течение времени внутри и снаружи машины привода основы будет значительно отличаться.

Однако вы пока не сможете забронировать билеты - масса, необходимая для создания заметного гравитационного воздействия на пространство-время, будет не меньше размера планеты, и есть еще много вопросов, на которые нужно ответить.

"Если мы возьмем массу всей планеты Земля и сожмем ее до оболочки размером 10 метров, то поправка к скорости времени внутри нее все равно будет очень мала, примерно на один дополнительный час в году", - говорит Бобрик.

Еще один интересный результат исследования касается формы варп-двигателя: более широкому и высокому сосуду потребуется меньше энергии, чем длинному и тонкому. Подумайте о пластине, которую удерживают в вертикальном положении и бросают сначала в стену, и вы получите представление об оптимальной форме двигателя.

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Несмотря на то, что до реальности путешествия к далеким звездам и планетам еще далеко, новое исследование является последним дополнением к растущему количеству исследований , предполагающих, что принципы варп-двигателей обоснованы с научной точки зрения.

Исследователи признают, что они все еще не уверены, как именно собрать воедино технологию, которую они описали в своей статье, но, по крайней мере, теперь складывается больше цифр. Они уверены, что в далеком будущем варп-драйв станет реальностью.

"Хотя мы все еще не можем превысить скорость света, нам это не нужно, чтобы стать межзвездным видом", - говорит Джанни Мартир, один из ученых группы прикладной физики, стоящей за новым исследованием. "Наши исследования варп-двигателя могут объединить всех нас".

Напомним, ранее сообщалось, что инженер NASA предложил нарушающий законы физики двигатель.