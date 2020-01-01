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Тренды YouTube: Динамо – Колос. Кубок Украины и The Hardkiss - Обійми

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В тренде - спорт и музыка.

Динамо – Колос. Кубок Украины. Студия перед игрой и ПОЛНЫЙ МАТЧ

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Киевское Динамо лишь в серии пенальти смогло обыграл Колос из Ковалевки в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Украины.

Обе команды с самого начала матча боролись и создавали опасные моменты.

THE HARDKISS - Обійми (OST «Обійми мене») (ПРЕМ'ЄРА КЛІПУ)

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Группа The Hardkiss порадовала заинтересованных своим творчеством свежей песней "Обійми "и клипом на нее. В экранизации вокалистка бэнда Юлия Санина поменяла длинные волосы и косички на короткую рваную стрижку и челку. А вместо футуристического костюма на певице оказалось платье, усеянное разрезами.

Напомним, днем ранее в тренды попали 24 часа в лесу и МастерШеф. Профессионалы-3.

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Теги: тренды YouTube, видео
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