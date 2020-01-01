Что будет, если засунуть 100 шариков друг в друга и надуть: Эксперименты

Возможно ли вообще сделать такое и какой должен быть насос?

Читай также: Что будет, если расстрелять машину гвоздями: Эксперимент блогеров

Каждый из вас видел множество вещей, которые можно сделать с обычным воздушным шариком. От простого надувания шарика до складывания различных фигур из них. Но сегодня блогеры сделали то, что вы точно никогда раньше не видели: очень-очень много слоев шариков в одном шарике. Вы вообще можете себе представить нечто подобное?

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.