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Что будет, если засунуть 100 шариков друг в друга и надуть: Эксперименты

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Возможно ли вообще сделать такое и какой должен быть насос?

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Каждый из вас видел множество вещей, которые можно сделать с обычным воздушным шариком. От простого надувания шарика до складывания различных фигур из них. Но сегодня блогеры  сделали то, что вы точно никогда раньше не видели: очень-очень много слоев шариков в одном шарике. Вы вообще можете себе представить нечто подобное? 

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.

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Теги: эксперименты, видео
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