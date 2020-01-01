Meizu 18 и Meizu 18 Pro получили дисплей на 120 Гц и топовый процессор

Смартфоны уже доступны для покупки в Китае.

Как и ожидалось, Meizu представила сегодня в Китае свою 18-ю серию. Meizu 18 и 18 Pro работают на чипсетах Snapdragon 888 с 5G, предлагают до 12 ГБ оперативной памяти, и оба они продаются в Китае, начиная с сегодняшнего дня.

Meizu 18 Pro - это более крупный телефон с 6,7-дюймовым 3200x1440px Samsung E4 AMOLED, который поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 240 Гц.

Переднее стекло изогнуто со всех четырех сторон - по 50 градусов слева и справа и по 5 градусов сверху и снизу. Meizu установила под дисплеем новейший ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев Qualcomm.

Meizu 18 Pro meizu.cn

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Meizu 18 Pro оснащен 5-нм чипсетом Snapdragon 888 со встроенным модемом X60 5G. В паре с SoC имеется 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а для хранения - 128 или 256 ГБ UFS 3.1.

Meizu 18 Pro имеет четыре датчика на задней панели. Основная камера оснащена сенсором Samsung GN1 на 50 МП и объективом f / 1.9, рядом находится сверхширокая камера Sony IMX616 32 МП f / 2.2 с полем зрения 130 градусов и фокусировкой от 2 см для макросов. Также есть 8-мегапиксельная камера с 3-кратным увеличением (эквивалент 78 мм) и 3D-датчик ToF. На передней панели Meizu 18 Pro есть 44-мегапиксельная камера для селфи.

Meizu 18 Pro имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки 40 Вт и обратной беспроводной зарядки 10 Вт.

Meizu 18 meizu.cn

Переходим к Meizu 18. Это более компактный телефон с 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем 3200x1440 пикселей с той же частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Meizu 18 также имеет переднее стекло с четырехугольным изгибом.

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Meizu 18 похож на Pro с точки зрения производительности с набором микросхем Snapdragon 888, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, хранилищем UFS 3.1 и поддержкой 5G.

Что касается камеры, Meizu 18 предлагает 64-мегапиксельную основную камеру Sony IMX682 с f / 1.6, сверхширокую камеру с 16-мегапиксельной f / 2.2, 8-мегапиксельную 3-кратную телеобъектив, но без датчика 3D ToF. Селфи-камера - 20-мегапиксельная, f / 2.2.

Наконец, у Meizu 18 есть батарея емкостью 4000 мАч с зарядкой 36 Вт. В 18 нет беспроводной зарядки.

Meizu 18 Pro meizu.cn

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Meizu будет поставлять как 18, так и 18 Pro в розничной коробке с одним USB-кабелем, но откроет кампанию, в рамках которой предоставит новое зарядное устройство взамен двух старых.

Оба Meizu 18 находятся в предварительной продаже сегодня и поступят в продажу 8 марта. Meizu 18 будет поставляться в белом, синем и фиолетовом цветах, а также в 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене $680, $726 и $773 соответственно. Meizu 18 Pro будет выпускаться в белом, синем и сером цветах и ​​в тех же конфигурациях 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цены составляют $773, $850 и $927 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит к выходу двухэкранный смартфон.