Apple запатентовала шнур зарядки для iPad и iPhone

Apple недавно получила патент США по патентам и товарным знакам. Этот патент был на различные типы систем Magnetic Smart Connector, которые могут использоваться в iPad и iPhone компании.

Согласно отчету PatentlyApple, гигант из Купертино запатентовал различные типы интеллектуальных разъемов. Этот патент получен, несмотря на то, что компания движется в направлении беспроводной зарядки. Но похоже, что магнитные разъемы все еще рассматриваются Apple. Для тех, кто не знает, первым интеллектуальным магнитным разъемом, использованным в продукте Apple, был iPad, который мог подключаться к прилагаемой интеллектуальной клавиатуре.

Читай также: Apple готовит сразу семь версий iPad

Новый патент от производителя iPhone распространяется на различные формы разъемов для дополнительного устройства, которое может передавать питание и данные с помощью электронного устройства. Глядя на эскизы патентов, соединитель включает в себя утопленную точку контакта, которая может магнитно прикрепляться к электронному устройству, которое его поддерживает. Альтернативный дизайн умного разъема также был запатентован для iPhone. Этот вариант был разработан для предотвращения попадания воды и мусора в трубку.

Читай также: На Apple подали иск на триллион за кражу телефона

Другими словами, Apple может рассмотреть возможность появления этой технологии в будущих моделях iPhone. Эти разъемы и порты можно увидеть в нескольких конструкциях, один из которых представляет собой скользящее соединение, а другой представляет собой закругленные контакты разъема, которые входят в совместимый порт на iPhone. К сожалению, неизвестно, действительно ли компания работает над таким дизайном или просто патентует, чтобы не запатентовали другие.

Напомним, ранее сообщалось, что во всем мире используется более миллиарда iPhone.