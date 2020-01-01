TikTok начнет модерировать контент из-за смерти от опасного челленджа

TikTok приглашает внешних экспертов из Европы в таких областях, как безопасность детей, психическое здоровье молодых людей и экстремизм, чтобы сформировать Консультативный совет по безопасности, чтобы помочь ему с модерацией контента в регионе.

Этот шаг, о котором было объявлено сегодня, последовал за экстренным вмешательством итальянского органа по защите данных в январе, который приказал TikTok блокировать пользователей, возраст которых не может быть подтвержден, после смерти девушки, которая, по сообщениям местных СМИ, умерла от удушья в результате участия в челлендже на платформе обмена видео.

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Платформа социальных сетей также стала мишенью для серии скоординированных жалоб со стороны агентств по защите прав потребителей ЕС, которые в прошлом месяце опубликовали два отчета с подробным описанием ряда предполагаемых нарушений правил защиты прав потребителей и конфиденциальности, включая проблемы, связанные с безопасностью детей.

"Мы всегда пересматриваем наши существующие функции и политики и вводим новшества, чтобы принять новые смелые меры для определения приоритетов безопасности", - пишет сегодня TikTok, положительно оценивая необходимость повышения безопасности на своей платформе в регионе.

"Совет соберет вместе лидеров академических кругов и гражданского общества со всей Европы. Каждый участник предлагает свой свежий взгляд на проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и участники поделятся своим опытом в предметной области, давая рекомендации по нашим политикам и методам модерации контента. Они не только поддержат нас в разработке перспективных политик, направленных на решение проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня, они также помогут нам выявить возникающие проблемы, которые повлияют на TikTok и наше сообщество в будущем".

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Это не первый подобный консультативный орган, созданный TikTok. Год назад он объявил о создании Консультативного совета по безопасности США после того, как американские законодатели подвергли его пристальному вниманию, обеспокоенному распространением дезинформации о выборах и более широкими проблемами безопасности данных, включая обвинения в том, что приложение, принадлежащее Китаю, подвергается цензуре по указанию правительства Китая.

TikTok назначил девять человек в свой Европейский совет - первоначально с привлечением внешних экспертов по борьбе с запугиванием, психическому здоровью молодежи и цифровому воспитанию детей. TikTok также, вероятно, будет следить за новыми общеевропейскими правилами, которые будут применяться для платформ, работающих в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok вводит родительский контроль.