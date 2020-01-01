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Складной телефон Xiaomi может называться MIX 4 Pro Max

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Смартфон выйдет уже в этом году.
Складной смартфон может войти в серию Mix
Складной смартфон может войти в серию Mix
cntechpost.com

Складной телефон Xiaomi может называться Mi MIX 4 Pro Max, а его поставщиком панели является принадлежащая TCL компания Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd, сообщил 2 марта пользователь Twitter Росс Янг.

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В твите говорится, что Samsung Display поставит складную панель в конце этого года, которая будет больше по размеру.

Соучредитель Xiaomi Лин Бин продемонстрировал складной телефон Xiaomi, который складывается с обеих сторон.

Основатель, председатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сказал в этом году, что серия Mi MIX будет обновлена, что породило предположения о том, что складной телефон Xiaomi может быть назван в честь серии MIX.

Ранее сообщалось, что в складном телефоне Xiaomi будет использоваться 8,03-дюймовая складная OLED-панель от Samsung, которая поддерживает частоту обновления 120 Гц.

Ожидается, что аппарат также будет оснащен внешним экраном диагональю 6,38 дюйма, который поможет избежать частого складывания экрана и повлияет на долговечность.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi запатентовала еще один складной смартфон.

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