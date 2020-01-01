Суперкислота, которая растворит все, что угодно: Эксперименты

В этом видео блогер Thoisoi расскажет о таких веществах, как суперкислоты. Заодно покажет, на что они способны.

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В школе на уроке химии нам давали работать с разбавленными соляной и серной кислотами. Обычно их концентрация не превышала 10%. Делалось это для того, что если бы вы пролили ее на руку, такую концентрацию можно быстро смыть водой и ничего с рукой не случится.

А как на самом действуют кислоты - смотри в видео.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.