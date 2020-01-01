10-секундный видеоклип был продан за 6,6 миллиона долларов

Видеоработа была продана за рекордную сумму.

"EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS" - это коллаж, сделанный цифровым художником BEEPLE, который выставлен на аукционе Christie's onlineonly.christies.com

В октябре 2020 года коллекционер произведений искусства из Майами Пабло Родригес-Фрайле потратил почти 67000 долларов на 10-секундное художественное произведение, которое он мог бы посмотреть бесплатно онлайн. На прошлой неделе он продал его за 6,6 миллиона долларов.

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Видео цифрового художника BEEPLE, настоящее имя которого Майк Винкельманн, было аутентифицировано блокчейном, который служит цифровой подписью для подтверждения того, кто владеет им, и что это оригинальная работа.

Это новый тип цифрового актива, известный как невзаимозаменяемый токен (NFT), популярность которого резко возросла во время пандемии, поскольку энтузиасты и инвесторы пытаются потратить огромные суммы денег на предметы, которые существуют только в Интернете.

Технология блокчейн позволяет публично аутентифицировать предметы как единственные в своем роде, в отличие от традиционных онлайн-объектов, которые можно воспроизводить бесконечно.

"Вы можете пойти в Лувр и сфотографировать Мона Лизу, но это не имеет никакой ценности, потому что не имеет происхождения или истории работы", - сказал Родригес-Фрайле, который сказал, что первым купил произведение Бипла, потому что знал о творчестве американского художника.

"Реальность такова, что это очень, очень ценно из-за того, кто за этим стоит".

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"Не взаимозаменяемые" относятся к предметам, которые нельзя обменять на аналогичной основе, поскольку каждый из них уникален - в отличие от "взаимозаменяемых" активов, таких как доллары, акции или слитки золота.

Примеры NFT варьируются от цифровых произведений искусства и спортивных карточек до кусочков земли в виртуальных средах или эксклюзивного использования имени кошелька с криптовалютой, что сродни борьбе за доменные имена в первые дни Интернета.

Созданное на компьютере видео, проданное Родригес-Фрейле, показывает, как гигантский Дональд Трамп рухнул на землю, его тело было покрыто лозунгами, в идиллической обстановке.

OpenSea, торговая площадка для NFT, заявила, что ежемесячный объем продаж вырос до 86,3 миллиона долларов в феврале, по состоянию на пятницу, с 8 миллионов долларов в январе, ссылаясь на данные блокчейна. Год назад ежемесячные продажи составляли 1,5 миллиона долларов.

"Если вы проводите 10 часов в день за компьютером или восемь часов в день в цифровой сфере, тогда искусство в цифровой сфере имеет огромное значение - потому что это ваш мир", - сказал соучредитель OpenSea Алекс Аталлах.

Однако инвесторы предупреждают, что, хотя большие деньги текут в NFT, рынок может представлять собой пузырь.

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Как и во многих новых нишевых инвестиционных областях, существует риск крупных убытков, если ажиотаж утихнет, в то время как на рынке, где многие участники действуют под псевдонимами, могут появиться отличные возможности для мошенников.

Тем не менее аукционный дом Christie's только что начал свою первую продажу цифрового искусства - коллаж из 5000 картинок, также созданный Биплом, который существует исключительно как NFT.

Ставки на работу достигли 3 миллионов долларов, продажа должна завершиться 11 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft запатентовал майнинг криптовалюты мозгом.