Нейронная сеть научилась оживлять фотографии

Теоретически это кажется хорошей идеей, но это также немного жутко.

В Twitter стал популярен сервис Deep Nostalgia, основанный на искусственном интеллекте, который оживляет неподвижные фотографии, поскольку люди, по-видимому, пытаются создать самые жуткие фальшивые "видео".

Услуга Deep Nostalgia, предлагаемая онлайн-генеалогической компанией MyHeritage, использует ИИ с лицензией D-ID для создания эффекта движения неподвижной фотографии. Это похоже на функцию iOS Live Photos, которая добавляет несколько секунд видео, чтобы помочь фотографам со смартфонов найти лучший снимок.

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0 — MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021

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Но Deep Nostalgia может делать фотографии с любой камеры и "оживлять". Программа использует предварительно записанные видеоролики с движениями лица и применяет то, которое лучше всего подходит для рассматриваемого неподвижного изображения. Его предназначение - позволить вам загружать фотографии умерших близких и видеть их ожившими, что кажется прекрасной идеей.

Пользователи должны зарегистрировать бесплатную учетную запись на MyHeritage, а затем загрузить фотографию. Оттуда процесс автоматизирован; сайт улучшает изображение перед его анимацией и созданием гифки. В часто задаваемых вопросах сайта говорится, что он не предоставляет фотографии третьим лицам, а на его главной странице написано: "Фотографии, загруженные без завершения регистрации, автоматически удаляются для защиты вашей конфиденциальности".

Here's Alexander the Great pic.twitter.com/djbnzszFM0 — Flint Dibble 🍖🏺📖 (@FlintDibble) February 28, 2021

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Естественно, программа стала чем-то вроде генератора мемов в Твиттере, где пользователи пытаются довести ИИ до предела. Один археолог использовал фотографии древних статуй, и да, они включали некоторые из них с пустыми глазами.

Deep Nostalgia может обрабатывать только одно лицо на фото. Вы можете бесплатно загрузить пять фотографий на сайт MyHeritage для проверки Deep Nostalgia, после чего вам нужно будет зарегистрировать платную учетную запись.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросеть научили рисовать лицо по голосу.