Нейронная сеть научилась оживлять фотографии

Twitter Deep Nostalgia, , , , -, "".

Deep Nostalgia, - MyHeritage, D-ID . iOS Live Photos, , .

“It makes me so happy to see him smile again!" Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0