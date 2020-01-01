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SpaceX отменил запуск ракеты Falcon 9 за минуту до старта

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Сработала автоматическая программа прерывания запуска.
Запуск отменили за 90 секунд до старта
Запуск отменили за 90 секунд до старта
spaceX

Ракета-ветеран SpaceX прервала запуск за несколько минут до старта в воскресенье вечером (28 февраля) при попытке запустить новый флот интернет-спутников компании Starlink. 

Автоматическое прерывание Falcon 9 произошло менее чем за 90 секунд до запуска 60 спутников Starlink спутников на орбиту с пусковой площадки 39А космического Центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. 

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"В целом, транспортное средство и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии", - сказал руководитель производства SpaceX Энди Тран в комментариях к запуску в прямом эфире. Следующая возможность запуска откроется примерно 03:00 2 марта по Киеву.

Прерывание запуска в воскресенье вечером - последняя задержка для этой конкретной миссии Starlink. Первоначально его планировали вылететь ранее в феврале, но он был отложен из-за проблем с оборудованием и плохой погоды. 

Миссия, получившая название Starlink 17, теперь станет 20-й миссией Starlink SpaceX и шестым запуском компании в 2021 году. В настоящее время SpaceX имеет более 1000 спутников Starlink на орбите, поскольку она строит мегасозвездие, способное обеспечить глобальное высокоскоростное интернет-покрытие, особенно для удаленных или недостаточно обслуживаемые регионы. 

Ракета Falcon 9 для Starlink 17 включает в себя ускоритель первой ступени, который на данный момент летал семь раз. Он запустил спутниковые миссии Iridium-8 и Telstar 18 Vantage, а также пять отдельных полетов Starlink. 

Ракета-носитель должна стать третьей ракетой-носителем Falcon 9, которая совершит восемь полетов и, если все пойдет хорошо, приземлится на дрон-корабль "Конечно, я все еще люблю тебя" в Атлантическом океане, чтобы его можно было восстановить. Текущие ракеты SpaceX Block 5 Falcon 9 предназначены для 10-кратного полета в рамках программы компании по повторному использованию для снижения затрат на запуск. 

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В дополнение к ускорителю миссия Starlink 17 также включает в себя повторно используемые обтекатели полезной нагрузки (его носовой наконечник, похожий на грейфер). Одна половина совершает четвертый полет, а другая - третий. Два спасательных корабля SpaceX, GO Searcher и GO Navigator, размещены у берега для восстановления обтекателей для последующего повторного использования.

По данным 45-й метеорологической эскадрильи космических сил США, существует 70% вероятность хорошей погоды для запуска SpaceX в понедельник вечером. 

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отменил запуск новых спутников глобального интернета.

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