Гибкая мощность: Обзор Lenovo Yoga Slim 9

Этот ноутбук удивляет своим внешним видом и мощным процессором.

Серия Lenovo Yoga - это универсальные трансформеры, которые могут из ноутбука превращаться в планшет, имеют звук от Dolby Atmos и дисплей 4K с поддержкой Dolby Vision. Это все есть и в Yoga Slim, кроме возможности повернуть экран на 360 градусов.

Характеристики

Дисплей: 14 “, 3840x2160 пикс

14 “, 3840x2160 пикс Процессор: Core i7, 1165G7, 2.8 ГГц

Core i7, 1165G7, 2.8 ГГц Оперативная память: 16 ГБ

16 ГБ Накопитель: SSD M.2, 1024 ГБ

SSD M.2, 1024 ГБ ОС: Windows 10 Home

Windows 10 Home Вес: 1.2 кг

Дизайн

Самое большое изменение, которое появилось у этой модели - это темный цвет и отделка под кожу.

Но, конечно, это еще не все. У Yoga Slim 9 нет привычного тачпада. Он полностью сливается с корпусом и нащупать его довольно сложно. Также нет привычных портов USB.

На правой стороне вы найдете лишь шторку для закрытия камеры, кнопку питания и порт Thunderbolt.

Еще два порта расположены на левой стороне. Также тут находится и разъем для гарнитуры.

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Thunderbolt 4 - одна из ключевых новых функций новых процессоров Intel. Каждый порт может подключать до двух дисплеев 4K, один дисплей 8K, обеспечивать скорость передачи данных до 40 Гбит / с и многое другое.

Клавиатура у Lenovo Yoga Slim 9 очень удобная и тихая. Печатать на ней сплошное удовольствие.

Lenovo заявляет, что каждая клавиша имеет большее отверстие в базовой пластине, что дает больше площади для амортизации. Он быстрее и быстрее реагирует, сохраняя при этом комфорт и точность.

По бокам от клавиатуры расположены два динамика. Еще два динамика поместили на заднюю часть ноутбука.

Экран

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У дисплея узкие рамки со всех сторон и более крупный подбородок. В верхней части экрана есть обратная выемка, которая стала частью языка дизайна Lenovo. В выемке спрятана камера.

14-дюймовый дисплей имеет соотношение сторон 16:9. Сама матрица очень яркая и работает по умолчанию с разрешением 3840 на 2160. При этом нужно выставлять увеличение до 300%.

Сенсорная панель FHD на 400 нит поддерживают Dolby Vision HDR. Цвета точные, экран красивый, яркий. При полной яркости на нем действительно можно выполнять работу, где бы вы ни находились.

Сенсор очень отзывчивый, но для более тонкой работы лучше использовать стилус.

Звук

Теперь поговорим об аудио, потому что у трансформируемых Lenovo Yoga лучшее качество звука. Внутри этой звуковой панели Dolby Atmos есть четыре динамика, включая два низкочастотных динамика и два высокочастотных динамика. Он не только чистый, но и громкий.

Так что да, это отличная машина для потребления мультимедиа, независимо от того, хотите ли вы погрузиться в фильм или слушать музыку за своим столом во время работы. И, конечно же, он отлично подходит для звонков. Многие из нас сейчас работают из дома, поэтому правильная настройка видеозвонка без внешних периферийных устройств, безусловно, оптимальна, а аудио / видео на Yoga Slim 9 - это высший уровень.

Производительность

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Прежде всего, Lenovo Yoga Slim 9 поставляется с Intel Core i7-1165G7. Он из семейства Intel Tiger Lake 11-го поколения, которое является 10-нм линейкой второго поколения компании, и Tiger Lake поставляется с графикой Iris Xe. Вы сможете редактировать видео 4K 30 кадров в секунду без каких-либо проблем, если хотите, и все это действительно впечатляет на чипе, который разработан для повышения производительности.

Но, учтите, что это не ноутбук, предназначенный для редактирования видео или мощных игр. Тем не менее, это можно делать.

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Что касается времени автономной работы, то у нас ноутбук проработал около пяти часов под нагрузкой - много вкладок в хроме, текстовый и графический редактор. На самом деле это неплохо, учитывая тонкий корпус и экран FHD.

Стоит обратить внимание на более требовательные к графике тесты, такие как тест PCMark 10 «все в одном», где Intel показал неплохие результаты

Вывод

Lenovo Yoga Slim 9 - ноутбук с премиальным дизайном, который удивляет кожаным покрытием. К тачпаду можно привыкнуть или заменить на беспроводную мышку, а удобная и тихая клавиатура - просто “топ“. У ноутбука отличный звук и шикарный экран. Реально, к чему можно придраться - что нельзя развернуть ноутбук полностью, как это было в предыдущих версиях Yoga.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo хочет выпустить игровой смартфон с необычной камерой.