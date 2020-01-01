На МКС построят космическую гостиницу

Частная компания уже нашла финансирование для грандиозного проекта.

NASA еще в начале 2020 года заключило контракт со стартапом Axiom для строительства по крайней мере одного жилого коммерческого модуля, который будет прикреплен к Международной космической станции, поскольку агентство планирует полеты космических туристов.

Читай также: Космическую гостиницу построят возле МКС

Создание коммерческих направлений на низкой околоземной орбите - один из пяти элементов плана NASA по открытию Международной космической станции для новых коммерческих и маркетинговых возможностей.

И теперь Axiom сообщила о том, что привлекла 130 миллионов долларов в раунде серии B, который демонстрирует уверенность инвесторов в масштабах амбиций стартапа.

Компания Axiom уже начала отбор потенциальных космических туристов, предлагая пройти обучение на их базах. Сколько будет стоить полет на МКС - пока не сообщается.

Инфографика про будущий отель ukrinform.ru

Ранее мы рассказывали, что администрация Дональда Трампа изучала возможность приватизации Международной космической станции для превращения ее в коммерческое предприятие.

Также о планах на МКС сообщала Россия, предлагая сделать из станции космический отель.