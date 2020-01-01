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На МКС построят космическую гостиницу

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Частная компания уже нашла финансирование для грандиозного проекта.
Модуль для туристов построят возле МКС
Модуль для туристов построят возле МКС
axiomspace.com

NASA еще в начале 2020 года заключило контракт со стартапом Axiom для строительства по крайней мере одного жилого коммерческого модуля, который будет прикреплен к Международной космической станции, поскольку агентство планирует полеты космических туристов.

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Создание коммерческих направлений на низкой околоземной орбите - один из пяти элементов плана NASA по открытию Международной космической станции для новых коммерческих и маркетинговых возможностей. 

И теперь Axiom сообщила о том, что привлекла 130 миллионов долларов в раунде серии B, который демонстрирует уверенность инвесторов в масштабах амбиций стартапа.

Компания Axiom уже начала отбор потенциальных космических туристов, предлагая пройти обучение на их базах. Сколько будет стоить полет на МКС - пока не сообщается.

Инфографика про будущий отель
Инфографика про будущий отель
ukrinform.ru

Ранее мы рассказывали, что администрация Дональда Трампа изучала возможность приватизации Международной космической станции для превращения ее в коммерческое предприятие.

Также о планах на МКС сообщала Россия, предлагая сделать из станции космический отель.

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Теги: МКС, отель, космический туризм
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