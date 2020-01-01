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Что будет, если колесо трактора бесконечно накачивать: Эксперименты

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Каким будет взрыв от такой камеры?

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Вряд ли вы видели взрыв огромной камеры от тракторного колеса. Да, она просто гигантская и блогерам из Mamix Live стало очень интересно, до какого размера она может раздуться? Какой силы будет взрыв от такой огромной камеры?

Вот вы можете представить, как это все произойдет?

Напомним, ранее блогеры показали, на что cпособна термопаста из графена.

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Теги: видео, эксперименты
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