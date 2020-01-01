Blue Origin отложил первый запуск New Glenn до конца 2022 года

график пришлось перенести после того, как Космические силы решили не выбирать New Glenn в качестве поставщика запуска по национальной безопасности.

Вид с воздуха на ракетный завод Blue Origin в Нью-Гленн на мысе Канаверал blueorigin

Blue Origin переносит первый запуск своей ракеты New Glenn на конец 2022 года, заявляя, что она "пересмотрела" разработку ракеты-носителя после потери ключевого контракта с Пентагоном в прошлом году.

25 февраля компания Blue Origin объявила, что установила новую цель в четвертом квартале 2022 года для первого запуска ракеты с пускового комплекса 36 на станции космических сил на мысе Канаверал. Первоначально компания планировала первый запуск New Glenn на 2020 год, но к началу 2020 года отложила его до конца 2021 года.

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Джарретт Джонс, старший вице-президент Blue Origin, сказал, что график пришлось перенести по техническим и финансовым причинам после того, как в августе Космические силы приняли решение не выбирать New Glenn для фазы 2 запуска космической программы национальной безопасности (NSSL).

Blue Origin проиграла United Launch Alliance и SpaceX, которые были выбраны в качестве поставщиков космических запусков национальной безопасности с 2022 по 2027 год.

Он утверждал, что отсутствие выбора обойдется Blue Origin в миллиарды долларов. Blue Origin в октябре 2018 года выиграла соглашение о предоставлении пусковых услуг на 500 миллионов долларов с ВВС, но LSA было расторгнуто в декабре 2020 года после того, как Blue Origin получила всего 255,5 миллиона долларов. По оценкам Blue Origin, невыполнение пятилетнего контракта на закупки стоило компании до 3 миллиардов долларов дохода, сказал Джонс.

По словам Джонса, New Glenn будет снова готов к участию в NSSL Phase 3, когда следующий контракт будет выставлен на торги в 2024 году. "Мы надеемся запустить полезную нагрузку NSSL в будущем и по-прежнему привержены служению миссии национальной обороны США".

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По словам Джонс, после потери контракта на Фазу 2 Blue Origin "пересмотрели" временную шкалу и план развития New Glenn.

New Glenn будет выполнять свои текущие коммерческие контракты и добиваться новых контрактов на запуск гражданских космических объектов. Компания ранее объявила о запуске контрактов с Eutelsat, Mu Space, OneWeb, Sky Perfect JSAT и Telesat, и Джонс сказал, что компания обсудила с ними пересмотренные графики разработки.

Blue Origin также намерена позиционировать New Glenn, чтобы конкурировать со SpaceX на рынке совместных поездок для запусков малых спутников.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin провела испытания нового ракетного двигателя.