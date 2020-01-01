Сколько прищепок удержат человека: Эксперименты
И возможно ли это вообще?
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Блогеры из Live Today купили целую коробку прищепок. Очень много прищепок, чтобы выяснить сколько надо таких зажимов, что удержать человека.
Заодно блогеры сравнили, что удержит лучше - прищепка или присоска.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать мост из скотча.
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