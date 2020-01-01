Фильтры для воды: Как выбрать лучший в Украине

Какие фильтры для воды существуют?

Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле находится в вашей водопроводной воде? Городские источники воды нередко имеют неприятный запах или вкус, иногда вызванный хлором, используемым на водоочистных станциях, или загрязнителями, которые могут проникнуть в водопровод. Даже если уровни загрязнения полностью безопасны, неприятный вкус или запах могут сделать питье из-под крана менее привлекательным.

К счастью, существует множество систем фильтрации, которые могут помочь: от кувшинов, до устройств, которые вы прикрепляете непосредственно к смесителю. Ниже мы составили список лучших фильтров для воды, которые вы можете купить, с учетом различных потребностей и бюджетов.

Пластиковая бутылка с фильтром для воды

Пока еще малоизвестный для Украины способ фильтрации, но очень полезный.

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Пластиковая бутылка с фильтром для воды позволяет пить чистую воду, куда бы вы ни пошли, так как она имеет компактный встроенный фильтр. Пластиковая бутылка вмещает до литра воды, а фильтры с активированным углем, которые следует заменять каждые два месяца или около того, уменьшают содержание хлора и других загрязняющих веществ во время питья, улучшая вкус и запах воды. Портативная бутылка для воды имеет герметичную крышку и соломинку, которую легко можно пить, и ее можно мыть даже в посудомоечной машине.

Кувшины для воды

Кувшины для воды - один из самых популярных способов фильтровать воду из-под крана. В Украине есть несколько производителей таких фильтров. Кувшины привлекательный своей доступностью и простотой использования.

Обычно кувшин вмещает до 5 чашек и вы можете выбирать между стандартными фильтрами, срок службы которых составляет около двух месяцев. В фильтрах используется активированный уголь для удаления хлора, ртути, меди, цинка и кадмия из воды. Также обычно в кувшинах есть встроенный индикатор, который позволяет узнать, когда фильтр необходимо заменить.

Проточный фильтр для смесителя

Этот способ также довольно простой, но не так распространен из-за сложностей подбора фильтра именно под ваш смеситель.

Такая система фильтрации воды устанавливается прямо на смеситель на кухне, позволяя получать свежую фильтрованную воду прямо из-под крана. Фильтр использует активированный уголь и ионный обмен, чтобы уменьшить количество загрязняющих веществ более 70, включая свинец, ртуть и некоторые пестициды.

Фильтра обычно хватает на три месяца, затем его рекомендуют поменять на новый.

Система фильтрации воды под раковиной

Этот вариант уже дороже. Проточный фильтр для воды предназначен для подключения к вашей линии холодной воды, и имеет встроенные фитинги с нажимным соединением, которые ускоряют и упрощают процесс установки.

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Такие системы используют трехступенчатую фильтрацию для удаления хлора, вкуса и запаха, отложений, ржавчины, мышьяка и тяжелых металлов из вашей воды. При среднем использовании фильтров хватает до года.

Система фильтров обратного осмоса

Многие фильтры для воды используют активированный уголь или бумажные мембраны для удаления загрязнений, но если вы хотите удалить все растворенные твердые частицы из питьевой воды, вам понадобится фильтр для воды обратного осмоса. Эти системы обычно включают несколько ступеней фильтрации и используют сверхтонкую мембрану для удаления любых минералов, солей, металлов, катионов или анионов, которые могут растворяться в воде.

Пятиступенчатая система фильтров обратного осмоса является популярным выбором в этой категории благодаря пяти фильтрам большой емкости, которые могут удалять 99% хлора, вкуса, запаха и ЛОС, а также токсичный фторид, натрий, мышьяк, свинец, нитраты, тяжелые металлы и многое другое. Он предназначен для установки под раковиной, что может оказаться немного сложным, в зависимости от ваших подключений

Фильтр для душа

Если в воде для душа присутствуют минералы или хлор, ваша кожа может стать сухой, волосы будут выглядеть неважно и даже вызвать реакцию с краской для волос. Однако фильтр для душа - удобное решение. Все, что вам нужно сделать, это установить устройство на душевую лейку, и вы сможете мыться свежей фильтрованной водой.

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В системе используется двухступенчатый фильтр для удаления 90% хлора, а также химикатов и минералов из воды, а также ручная душевая лейка с настройками массажа. Фильтр нужно менять только каждые шесть месяцев, и он обеспечивает большую скорость потока для высокого давления воды.

Фильтр для всего дома

Большинство фильтров для воды предназначены для очистки только одного источника воды в вашем доме, будь то кран или лейка для душа, но если вы хотите фильтровать всю воду по всему дому, вам понадобится более дорогой продукт.

Система может фильтровать 40 литров воды в минуту, что делает ее подходящей для частных домов. В ней используются предварительный фильтр для осадка и угольный фильтрующий материал для удаления отложений, химикатов, хлора и других веществ из всей воды в вашем доме.

Эта система также предлагает альтернативу смягчителю воды, которая уменьшает накипь более чем на 99% и предотвращает накопление жесткой воды в сантехнике и приборах.

Предварительный фильтр требует замены каждые шесть-девять месяцев, а угольный фильтр требует замены только каждые пять лет, что делает его системой, не требующей особого обслуживания, которую можно использовать в течение многих лет.

Напомним, ранее сообщалось, что создан самый дешевый фильтр для очистки воды.