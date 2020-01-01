Поймают ли 1000 липучек для мух человека: Эксперименты

Реально ли пробежать через коридор с липучками?

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Блогеры из Mamix Live взяли 1000 липучек для мух и приделали их в длинном коридоре. И да, это именно те липучки, которые висят летом и ловят мух где-нибудь на даче. Если вы хоть раз трогали их, то знаете, что это просто очень липкая и противная лента. Трогать ее просто невозможно, марается все. Эх, а как она ловит мух - просто сказка, вырваться у нее вообще нет возможности. Осталось претвориться огромной мухой и полететь сквозь них.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.