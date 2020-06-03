Тренды YouTube: Гавайи. Оаху во всей красе и Акции в поддержку Стерненко

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Гавайи. Оаху во всей красе. Большой Выпуск

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Блогер Антон Птушкин выпустил большой выпуск про Гавайи. 50-й штат США, архипелаг вечного лета или, как его еще называют, Алоха-стейт или рэйнбоу-стейт (радужный штат). И это неспроста, ведь радуги здесь случаются каждый день.

Акція на підтримку Сергія Стерненка. Банкова. Стрім

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Одесский суд приговорил экс-лидера местного "Правого сектора" Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Кроме того, будет конфискована половина его имущества. Стерненко признали виновным в похищении и пытках человека.

В самой Одессе и на Банковой в Киеве начались массовые акции протеста. Как это происходило - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Лига Смеха - Битва титанов и Slava Marlow - Ты горишь как огонь.