Роботы пылесосы: Рейтинг, цены в Украине

Робот-пылесос может заменить трудоемкую домашнюю работу по уборке из вашего нескончаемого списка дел. Однако вам понадобится мощный, относительно тихий и не требующий постоянного внимания аппарат.

Давайте разберемся и составим рейтинг роботов-пылесосов в Украине. Но, учтите, что робот-пылесос нуждается в обслуживании, как и любой другой прибор. И если вы думаете, что для его использования требуется всего лишь нажатие кнопки, важно понимать, что нужно регулярно очищать щетки и фильтры. И только тогда он будет вас радовать своей чистой уборкой.

Roborock S6

Лучший робот-пылесос в целом

Roborock S6 хорошо работает на коврах, паркете и отлично очищает углы. Он может запоминать ваше пространство для более эффективной уборки и мыть полы для дополнительного удобства.

На ковровом покрытии он собрал более 90% муки, кофейной гущи, наполнителя для кошачьего туалета и шерсти домашних животных. На древесине твердых пород он даже лучше собирал все, кроме небольшого количества муки. S6 проходит в пределах полдюйма от углов - это самый глубокий из всех пылесосов.

Пылесос тоже редко заедает. Он вернулся в свою зарядную док-станцию после цикла очистки, не застревая при этом примерно в 75% случаев. Фактически, ему даже каким-то образом удавалось продолжать работу, несмотря на то, что пол был усыпан детскими игрушками.

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Roborock S6 поставляется с различными дополнениями, включая регулируемый резервуар для воды, который можно установить вместо мусорного бака, и тряпку для швабры, чтобы мыть полы. Функция швабры работает хорошо, и вы можете регулировать количество воды, распределяемой резервуаром, чтобы вы не создавали мини-наводнения повсюду. Рекомендуется запустить швабру после уборки пылесосом, чтобы свести к минимуму вероятность распространения грязи и пыли по полу. Зарядная док-станция также оснащена влагонепроницаемым ковриком, чтобы полы не контактировали с влагой в течение длительного времени. К сожалению, дополнительных насадок нет.

Если вам нравятся умные гаджеты, в приложении Roborock можно запланировать сеансы очистки через приложение или голосовой помощник Amazon Alexa. Вы также можете отрегулировать мощность всасывания и указать, сколько проходов устройство выполняет в определенном пространстве. После нескольких запусков у S6 будет достаточно данных, чтобы составить карту вашего дома, чтобы вы могли установить запретные зоны.

Включая расписание, настройка S6 заняла около 15 минут. Все, что вам нужно сделать, это зарядить пылесос на док-станции, подключить пылесос к приложению, и вы готовы к работе.

При выборе Roborock S6 следует учитывать несколько моментов, в частности, шум и размер.

При высокой мощности всасывания он зафиксировал 70 децибел, что похоже на городской трафик. Тем не менее, он поддерживает тихий режим, который, по словам производителя, составляет всего около 56 децибел.

Также стоит учесть, что это один из самых высоких роботов-пылесосов. Это означает, что ему будет сложно попасть под мебель с низким просветом и в другие узкие места. Это не проблема, если вы можете пойти на компромисс с шумом в пользу мощности и удобства.

Стоимость - от 11 тысяч гривен.

Eufy RoboVac 15C MAX

Лучший доступный робот-пылесос

В Eufy RoboVac 15C MAX Robot Vacuum предлагает впечатляющий набор высокопроизводительных функций для своей разумной цене, в том числе смарт-связь и мощный всасывания на ковровом покрытии и ламинате.

Eufy RoboVac 15C MAX - один из лучших пылесосов в ценовой категории до 300 долларов. Как на ковровом покрытии, так и на древесине, он собрал всю кофейную гущу, кошачий туалет и шерсть домашних животных. С мукой ему пришлось немного труднее: около 10% муки оставалось на древесине твердых пород и неутешительные 40% муки на ковровом покрытии. Еще одна область, где агрегат показал плохую работу, - это углы.

RoboVac 15C MAX - самый тихий из протестированных устройств: максимальная мощность всасывания составляет 60 децибел.

Пылесос имеет небольшую площадь, поэтому его можно втиснуть в ограниченное пространство. Боковые щетки имеют длину около шести сантиметров от центра до кончика, поэтому они могут попасть под мебель с низким зазором.

15C MAX поставляется с дополнительным набором боковых щеток, дополнительным фильтром, пятью стяжками для крепления шнуров, чистящим инструментом для обслуживания вашего пылесоса и пультом дистанционного управления с батареями. Но зачем он нужен, если вы можете управлять пылесосом с помощью телефона?

Робот-пылесос сопряжен с вашим телефоном и совместим с Alexa и Google Assistant, но, к сожалению, приложение не позволяет вам устанавливать запретные зоны или виртуальные барьеры. Установка и подключение к приложению прошли без проблем, в общей сложности на 10 минут.

Стоимость - от 7000 грн.

Ecovacs Deebot Ozmo Pro

Лучший моющий пылесос

Система мытья полов Ecovacs Deebot Ozmo Pro тщательно очищает пол, а не проталкивает влажную ткань. В сочетании с роботом-пылесосом Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI они легко справляются с трудоемкими делами.

Благодаря чистящему движению с частотой 480 вибраций в минуту он может обеспечить глубокую уборку, в то время как другие швабры-пылесосы просто проталкивают влажную ткань по полу. Он совместим с семейством Ecovacs T8, что сделало мощный Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI Robot Vacuum еще лучше.

В тестировании резервуар для воды на 240 мл был достаточно большим, чтобы выполнить как минимум два прохода по испытательной площадке. В приложении вы можете выбрать один из четырех уровней потока воды, чтобы достичь баланса влажности и быстрого высыхания, а также два режима мытья полов. Вариант глубокой очистки хорош для более тщательной уборки, но по большей части вы будете использовать быструю очистку для регулярного мытья полов - и даже в этом случае это очень тщательная очистка.

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Когда система Ozmo Pro Mopping System встречается с ковровым покрытием, она автоматически избегает его, чтобы вы не намочили ковер.

Что касается самого робота-пылесоса, Ozmo T8 AIVI имеет HD-видео и микрофон, так что вы можете следить за своими домашними животными или проверять открытые окна и двери с вашего телефона. Это полезно для людей, которые часто находятся вдали от дома и обеспокоены безопасностью.

Более полезная функция - автоматическое опорожнение станции. С этой док-станцией вам не нужно опорожнять мусорный ящик после сеансов очистки - зарядная станция делает это автоматически. Вам просто нужно менять одноразовый пакет раз в месяц или два.

Как для ковровых покрытий, так и для твердых пород дерева Ozmo T8 AIVI был одним из лучших в удалении всех типов мусора. Кроме того, он остается довольно тихим: всего 67 децибел при максимальной настройке очистки Max + и 58 децибел в тихом режиме.

Когда дело доходит до настройки, процесс прошел гладко: подключение док-станции для зарядки пылесоса, подключение приложения, обновление прошивки и установка расписания очистки. После того, как после пары уборок пылесос обозначил план пола, можно установить запретные зоны, чтобы держать T8 AIVI подальше от некоторых участков.

Устройство достаточно низкое, чтобы поместиться под диванами, но если у вас есть радиаторы или мебель с низким просветом, вы можете измерить, чтобы убедиться, что есть достаточно свободного пространства, или установите запретные зоны.

Стоимость полного комплекта - от 35 тыс грн.

Roomba S9 +

Лучший робот-пылесос для паркетных полов

Roomba s9 + Robot Vacuum - топовая модель iRobot - это еще один многофункциональный пылесос. Как и Ecovacs T8 AIVI, s9 + сам опорожняется и поддерживается приложением, которое позволяет без труда планировать уборку, устанавливать запретные зоны и настраивать процесс уборки, включая сопряжение с iRobot Braava Jet M6 (продается отдельно) после того, как она завершит цикл уборки.

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Во время тестирования Roomba s9 + показал себя лучше всех роботов-пылесосов на паркетном полу, вероятно, благодаря двум большим основным насадкам - самой большой из протестированных. После цикла очистки остался лишь след муки. Его D-образный дизайн находился в пяти сантиметрах от угла, собирая все, до чего мог дотянуться. На ковровом покрытии производительность была не такой впечатляющей, но она все еще оставалась твердой, оставалось только около 10% муки, 5% наполнителя для кошачьего туалета, а после тестирования не было обнаружено кофейной гущи или шерсти домашних животных.

При 77 децибелах (примерно так же громко, как на оживленной городской улице) при высокой мощности всасывания S9 + был, безусловно, самой громкой моделью, которую тестировали, и даже в тихом режиме вакуум составляет 64 децибела (немного громче, чем обычная беседа).

Кроме того, пылесос оказался в пределах трех сантиметров от угла с ковровым покрытием, но оставил около 70% муки, что говорит о том, что он не так хорошо собирает мелкий мусор с коврового покрытия, особенно в тех местах, до которых основные щетки не дотягиваются.

Установка прошла легко, но заняла около 25 минут. Большую часть этого времени уходит на установку обновлений прошивки после подключения к приложению. S9 + поставляется с множеством дополнений, включая дополнительный фильтр (который необходимо менять каждые два месяца), боковой щеткой (каждые три месяца) и мешком для мусора для самоопорожняющейся базы (примерно раз в месяц).

Эти дополнительные функции означают, что вы получите несколько месяцев использования, прежде чем вам потребуется заменить изнашиваемые детали. В приложении представлены инструкции по уходу за Roomba, в том числе по покупке запасных частей.

Стоимость - от 43 тысяч грн.

Roomba i3 +

Лучший робот-пылесос для ковра

Робот-пылесос iRobot Roomba i3 + собрал всю кофейную гущу, наполнитель для кошачьего туалета и шерсть домашних животных, оставив только около 5% муки - лучшая производительность среди всех протестированных роботов-пылесосов. В углах он подходил к стене в пределах дюйма, но оставлял около половины муки. I3 + лучше справился с паркетными полами, собирая всю кофейную гущу и шерсть домашних животных, и оставил только 5% кошачьего туалета и около 10% муки. Робот-пылесос не застрял, возвращаясь к своей базе после завершения сеанса уборки.

В то время как некоторые роботы-пылесосы обнаруживают ковровое покрытие и усиливают всасывание, i3 + обеспечивает стабильно сильное всасывание, а при обнаружении избыточной грязи автоматически выполняет несколько проходов, чтобы убедиться, что он убирает весь мусор. Есть две основные щетки, каждая из которых регулируется и изгибается, чтобы поддерживать постоянный контакт с ковром и твердой древесиной, что позволяет быстрее собирать больше мусора.

Несмотря на то, что в комплекте нет инструмента для очистки щеток и мусорного бака, i3 + поставляется с дополнительным фильтром и мешком для мусора, которые нужно менять только раз в месяц или около того. Кроме того, установка занимает всего около 10 минут, включая подключение к удобному для пользователя приложению. С помощью приложения вы можете легко запланировать работу своего устройства и подключиться к Alexa или Google Assistant.

К сожалению, приложение не позволяет настраивать запретные зоны, поэтому вам придется покупать виртуальные ограждения. Это небольшое устройство с питанием от аккумулятора, которое создает виртуальный барьер, которого избегает Roomba.

Другой минус i3 + - это его громкость. Шумомер записал 68 децибел, и вы не можете отрегулировать мощность всасывания для более тихой уборки.

Общие размеры пылесоса больше, чем у большинства, и это может затруднить попадание в узкие места.

Стоимость - от 15 тысяч грн.

Bissell Spinwave

Лучший робот-пылесос для шерсти домашних животных

Робот-пылесос Bissell SpinWave взял всю шерсть домашних животных с ковра в тестах, и имеет большой ассортимент из швабр, навесного оборудования и аксессуаров.

В целом протестированные роботы-пылесосы отлично справились с уборкой шерсти домашних животных. Тем не менее, Bissell SpinWave Robot Vacuum создан специально для шерсти домашних животных и имеет большую основную щетку, устойчивую к спутыванию, удобную насадку для швабры и мощное всасывание. Помимо технических характеристик, часть от каждой продажи также поступает в фонд Bissell Pet Foundation, который помогает найти дома для домашних животных.

Bissell SpinWave собрал всю кошачью и собачью шерсть, которую выложили на ковровое покрытие и твердую древесину, и отлично поработал с твердой древесиной и в углах. На древесине лиственных пород остался лишь след кошачьего туалета и муки. В углах он находился в пределах щести сантиметров от каждого и собирал более 60% муки как с ковра, так и с твердой древесины. Если учесть, что это один из самых тихих пылесосов, которые тестировали - 58 децибел в тихом режиме (немного тише, чем при обычном разговоре) и 65 в режиме высокой мощности всасывания, - его производительность еще более впечатляет. Если у вас особенно своенравные домашние животные, низкий уровень децибел вряд ли напугает ваших меховых друзей.

Пылесос также включал в себя множество полезных дополнений и насадок, которые могут помочь любому владельцу домашнего животного. Кроме того, вы получаете дополнительный фильтр, дополнительный набор боковых щеток и инструмент для очистки, который помогает удалить волоски с щеток и очистить фильтр.

При тестировании насадка для швабры работала без сбоев. Вы просто наполняете резервуар водой и чистящим составом и присоединяете его к пылесосу вместо мусорного бака. Подушечки для швабры вращаются, оттирая прилипший мусор, в то время как датчик уклонения от мягкой поверхности удерживает его от ковриков или ковров.

SpinWave имеет быструю настройку, занимающую всего пять минут, включая установку приложения и подключение устройства. С помощью приложения вы можете запланировать очистку и настроить силу всасывания в соответствии с вашими предпочтениями. К сожалению, приложение не позволяет настраивать запретные зоны.

Стоимость - от 7 тыс. грн.

Какой купить робот-пылесос в 2021 году?

Выбирайте робот-пылесос с умом depositphotos.com

Хотя пользоваться роботом-пылесосом достаточно просто, покупка такого робота может оказаться сложной задачей. Вот основные аспекты, на которые следует обратить внимание при выборе из них.

Размер: если у вас есть мебель, которую трудно передвинуть, или предметы с малым зазором, такие как диваны или каркасы кроватей, обратите внимание на высоту робота-пылесоса; другие параметры обычно находятся в пределах разумного для нормальной семьи. Например, у меня в доме есть несколько радиаторов с зазором 10 сантиметров, под который может попасть тонкий пылесос, в то время как достаточно тонкие модели иногда застревают, а слишком толстые модели сталкиваются с преградой и уезжают. Если вы хотите, чтобы робот-пылесос попадал под вашу мебель с низким просветом, убедитесь, что вы выбрали достаточно тонкую модель для этого.

Особенности: важно подумать о том, какие функции вам действительно нужны. Например, если вы работаете из дома и редко бываете в отъезде, HD-камеры бесполезны, поскольку вы можете следить за своим домом собственными глазами. Если ваши полы покрыты ковром, вам не нужен робот-пылесос для мытья полов. Также многие почти никогда не используют голосовое управление, но если вы используете Alexa или Google Assistant для всего, совместимость с этими сервисами просто необходима.

Дополнительно: вы можете легко приобрести дополнительные фильтры или щетки для роботов-пылесосов, но для каких-то редких моделей их будет трудно или дорого заказать.

Цена: роботы-пылесосы часто поступают в продажу, а самые большие скидки - во время Черной пятницы или Кибер-понедельника. Потому выбирайте себе робо-помощника заранее.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно выбрать робот-пылесос.