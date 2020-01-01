Nikon выпустит 4K-видеосенсор с записью 1000 кадров в секунду

На сенсор можно снять сверхмедленное видео.

В камерах Nikon уже много лет используются отличные сенсоры, главным образом потому, что их делает Sony. Но этот новый датчик может изменить правила игры благодаря сверхмедленной съемке, огромному динамическому диапазону и регулировке экспозиции в реальном времени по всему изображению.

Читай также: Nikon запустит новый сервис для хранения фотографий

Анонсированный на Международной конференции по твердотельным схемам в Сан-Франциско, новый датчик CMOS имеет разрешение "примерно 17,84 миллиона пикселей" и квадратную форму около 1 дюйма по диагонали. Его высокоскоростное считывание позволяет снимать видео 4K со скоростью до 1000 кадров в секунду, что ставит его в конкуренцию с такими монстрами, как Phantom Flex 4K, стоимостью более сотни тысяч. Даже при 1000 кадров в секунду он по-прежнему предлагает широкий динамический диапазон 110 дБ, но если вы снизите скорость до 60 кадров в секунду, этот показатель вырастет до 134 дБ.

И у него есть довольно изящный процесс для работы с переэкспонированными и недоэкспонированными областями изображения; новый датчик размещает два датчика изображения друг над другом. Пиксели верхнего датчика сгруппированы в блоки размером 16x16, что фактически делает его массивом суперпикселей 256 x 256, и, когда свет проходит через него на пути к нижнему датчику, каждый суперпиксель на верхнем слое берет свое собственное измерение экспозиции и использует его для контролировать время экспозиции для группы из 256 пикселей меньшего размера под ней.

Новый датчик активно регулирует экспозицию по всему изображению, пропуская больше света в недоэкспонированные участки и меньше - в передержанные Nikon

Пока нет ни слова о камере с этим новым датчиком или о том, когда мы можем ожидать услышать больше, но она определенно выглядит как особенный комплект, и мы с нетерпением ждем возможности услышать больше.

Напомним, ранее сообщалось, что Nikon выпустит фотоаппарат под управлением Android.