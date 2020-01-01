Каждый желающий сможет управлять робопсом и даже пострелять

Компания Boston Dynamics осудила перфоманс со стреляющим роботом.

Робот-собака Spot от Boston Dynamics стал доступен для покупки в 2020 году. Это, возможно, одно из самых любимых творений компании, и большинство людей считают робота несколько симпатичным по сравнению с остальными творениями Boston Dynamics.

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Однако есть один верный способ сделать робота более устрашающим - просто прикрепить к его спине пистолет, из которого можно стрелять дистанционно. Это именно то, что сделала MSCHF, компания, известная своими вирусными трюками, хотя все это делается во имя искусства.

В последнем трюке MSCHF, метко названном Spot's Rampage, компания прикрепит пейнтбольный пистолет к спине Spots, а затем позволит любому, у кого есть подключение к Интернету, управлять четвероногим роботом через свой смартфон.

В рамках перформанса каждый человек получит две минуты на то, чтобы управлять роботом и заставлять его делать все, что они хотят, включая стрельбу из пейнтбольного ружья. Что касается отбора людей, MSCHF случайным образом выберет из тех, кто зайдет на их сайт во время представления.

Как вы можете себе представить, прикрепление пистолета, пусть даже пейнтбольного, к спине высокоразвитого робота вызвало недоумение, в том числе и у Boston Dynamics, компании, создавшей четвероногого робота. Услышав о последнем трюке MSCHF, Boston Dynamics быстро обратилась в Twitter, чтобы дистанцироваться от мероприятия.

Компания написала в заявлении: "Мы осуждаем изображение нашей технологии любым способом, который способствует насилию, причинению вреда или запугиванию".

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Затем они сказали: "Проактивное искусство может способствовать полезному диалогу о роли технологий в нашей повседневной жизни. Однако это искусство коренным образом искажает представление о Споте и о том, как оно используется в нашей повседневной жизни.

Такой ответ только побудил MSCHF довести мероприятие до конца. Однако компания предупредила тех, кто заинтересован в участии в художественной выставке, что Spot может внезапно перестать отвечать, что говорит о том, что Boston Dynamics может проникнуть в систему безопасности Spots, несмотря на то, что MSCHF полностью владеет роботом.

Spot's Rampage - не только интересное произведение искусства, но и социальный комментарий о том, как отдельные лица или организации могут потенциально использовать таких роботов, как Spot, в будущем, чтобы причинить вред.

Spot's Rampage - это однодневное мероприятие, которое состоится 24 февраля примерно в 20:00 GMT + 2. Вы можете принять участие в мероприятии, нажав здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что Boston Dynamics представил самозаряжающегося робопса Spot.