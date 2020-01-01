Xiaomi продала наибольшее количество телевизоров в 2020 году

Компания установила рекорд в Китае.

Еще в 2013 году Xiaomi вышла на рынок смарт-ТВ. Теперь компания является одним из самых популярных брендов, особенно на азиатских рынках, и даже зарегистрировала самое большое количество продаж в своей стране, Китае, в 2020 году.

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Спустя почти 8 лет после своего первого выхода на рынок китайский технологический гигант добился больших успехов и также стал одним из лидеров рынка. Ранее сегодня (22 февраля 2021 года) компания объявила, что в прошлом году ее портфель смарт-телевизоров достиг наибольшего количества поставок в Китае. Примечательно, что это второй год подряд, когда популярный производитель электроники лидирует на рынке. Компания поделилась достижением в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов и даже разместила постер с изображениями.

Кроме того, в отчете MyDrivers также добавлено, что его популярное бюджетное устройство Redmi также имело большой успех в прошлом году. Дочерняя компания также производит смарт-телевизоры и заняла четвертое место в рейтинге. Интересно, что компания также добавила, что анонсирует что-то новое завтра (23 февраля 2021 года). К сожалению, на данный момент неизвестно, собирается ли компания выпустить новый смарт-телевизор или другое новое устройство из другой линейки продуктов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустила свой самый дорогой телевизор.