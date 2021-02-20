Десятки самолетов Boeing 777 посадили из-за проблем с двигателем

Самолеты аварийно садились в США и Японии.

Авиакомпании Японии и США посадили десятки самолетов Boeing 777 после серьезного отказа двигателя, который произошел с рейсом 328 United Airlines над Денвером в эти выходные. Согласно продолжающемуся расследованию Национального совета по безопасности на транспорте, две лопасти вентилятора в двигателе №2 самолета сломались.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

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Федеральное управление гражданской авиации издало директиву о чрезвычайной летной годности, которая требует “немедленных или усиленных проверок самолетов Boeing 777, оснащенных определенными двигателями Pratt & Whitney PW4000“. Администрация отметила, что это может привести к снятию с эксплуатации самолетов.

Как сообщает The Wall Street Journal, Boeing также приказал авиакомпаниям прекратить полеты на самолетах, оснащенных этим двигателем.

“Мы изучили все доступные данные по безопасности после вчерашнего инцидента“, - говорится в заявлении администратора FAA Стив Диксон. “Основываясь на первоначальной информации, мы пришли к выводу, что следует увеличить интервалы проверки полых лопастей вентилятора, которые являются уникальными для этой модели двигателя, используемого исключительно на самолетах Boeing 777“.

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United Airlines заявляет, что добровольно садит 24 самолета Boeing 777, которые используют двигатели Pratt & Whitney серии 4000, и ожидает, что “неудобства возникнут лишь у небольшого числа клиентов“. Бюро гражданской авиации Японии приказало Japan Airlines и All Nippon Airways снять с эксплуатации свои самолеты с такими же двигателям. По данным Reuters, у JAL - 14, у ANA - 19 .

Никто не пострадал на рейсе United 328, который направлялся в Гонолулу, но благополучно вернулся в Денвер после того, как столкнулся с отказом двигателя вскоре после взлета.

Напомним, ранее сообщалось, что ураган чуть не уничтожил самолет при посадке.