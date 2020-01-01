В джойстиках PlayStation 5 нашли обидную проблему

Команда iFixit разобрала джойстик и показала причину поломки.

Некоторые владельцы PlayStation 5 сообщают о проблеме смещения фирменного джойстика. Специалисты из iFixit разобрали контроллер PlayStation 5 и показали возможные причины такого смещения.

Читай также: Sony запатентовала необычный джойстик

"Прошло всего несколько месяцев с момента долгожданного запуска PS5, и уже назревает коллективный иск из-за смещения джойстика на высокотехнологичных контроллерах DualSense от Sony. Кто мог предвидеть это? Ну, как выясняется, все. Все должны были это предвидеть. Потому что, несмотря на все свои захватывающие новые технологии, DualSense использует стандартный джойстик с долгой историей предсказуемых и предотвратимых проблем. И теперь мы исследовали эти проблемы до мельчайших подробностей", - говорится в описании видео.

"Sony - не единственная компания, которая использует стандартные модули джойстиков, но, как и Microsoft, они усложнили ремонт этого расходного компонента. Ожидаемый срок службы джойстиков известен - он указан прямо на листе продукта от производителя. В этом видео мы возвращаемся внутрь контроллера DualSense, чтобы увидеть, что и как выходит из строя".

Напомним, ранее сообщалось, что в джойстиках PS5 нашли пасхальное яйцо.