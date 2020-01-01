Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В джойстиках PlayStation 5 нашли обидную проблему

Комментариев: 0
Команда iFixit разобрала джойстик и показала причину поломки.
Проблему с джойстиком PS5 можно решить
Проблему с джойстиком PS5 можно решить
sony

Некоторые владельцы PlayStation 5 сообщают о проблеме смещения фирменного джойстика. Специалисты из iFixit разобрали контроллер PlayStation 5 и показали возможные причины такого смещения.

Читай также: Sony запатентовала необычный джойстик

"Прошло всего несколько месяцев с момента долгожданного запуска PS5, и уже назревает коллективный иск из-за смещения джойстика на высокотехнологичных контроллерах DualSense от Sony. Кто мог предвидеть это? Ну, как выясняется, все. Все должны были это предвидеть. Потому что, несмотря на все свои захватывающие новые технологии, DualSense использует стандартный джойстик с долгой историей предсказуемых и предотвратимых проблем. И теперь мы исследовали эти проблемы до мельчайших подробностей", - говорится в описании видео.

"Sony - не единственная компания, которая использует стандартные модули джойстиков, но, как и Microsoft, они усложнили ремонт этого расходного компонента. Ожидаемый срок службы джойстиков известен - он указан прямо на листе продукта от производителя. В этом видео мы возвращаемся внутрь контроллера DualSense, чтобы увидеть, что и как выходит из строя".

Напомним, ранее сообщалось, что в джойстиках PS5 нашли пасхальное яйцо.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, PS5, PlayStation 5, джойстик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь