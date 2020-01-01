Лучшие телевизоры 2021: Обзор, характеристики, цены

Если вы ищете хороший телевизор для покупки, вероятно, вы давно его не покупали. Возможно, вы новичок в современном телевизионном жаргоне: HDR, Ultra HD, 4K, 8K, OLED, QLED, 120 Гц и HDMI 2.1. Давайте разберемся, какой телевизор лучше купить.

В этом списке представлены лучшие телевизоры на начало 2021 года. Сравнивались как цена, так и соотношение контрастности, угла обзора и частоты обновления, количество портов HDMI и насколько хорошо телевизор поддерживает ваше потоковое приложение.

TCL 6-й серии

Лучший телевизор за свои деньги

Такого качества изображения за такие деньги не предложит ни один телевизор в 2021 году. TCL 6-й серии выдает картинку лучше, чем предыдущая модель производителя. Это реализовано на технологии мини-светодиодов и локального затемнения, что позволяет ему обойти практически любой другой телевизор по такой цене. Также TCL 6-й серии - хороший выбор для геймеров с новым режимом THX, который сочетает в себе низкую задержку ввода и высокую контрастность. Как будто этого недостаточно, операционная система Roku TV - наш безоговорочный фаворит.

TCL заявляет, что этот телевизор будет продаваться в течение большей части 2021 года.

LG OLEDCXP

Лучшее качество

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Вы хотите лучший телевизор и деньги не имеют значения? LG CX 2020 года - лучший телевизор, который вы найдете в 2021 году, с непревзойденной контрастностью, идеальным углом обзора и отличной однородностью. Если вы можете себе это позволить, этот телевизор LG OLED - это то, что вам нужно.

Новая модель, получившая обозначение C1, поступит в продажу весной. Он добавляет новый размер 83 дюйма, некоторые незначительные новые функции и улучшенную обработку, но качество изображения будет в основном таким же, как у CX. Также весной возможно снижение стоимости C1. LG также анонсировала новую серию G1 с более яркой панелью, а также более дешевую версию A1, но цены пока неизвестны.

Vizio M-Series Quantum

Второй лучший телевизор за свои деньги

Помимо TCL 6-Series выше, это второе место в рейтинге лучшего телевизора за такие деньги. TCL имеет лучшее изображение и лучшую интеллектуальную систему HDTV, так что в целом это лучший телевизор. Но он также на пару тысяч гривен дороже. Если вы не можете позволить себе 6-ю серию, этот Vizio - очень хороший занявший второе место.

Vizio не анонсировала никаких новых телевизоров 2021 года, поэтому эта модель останется актуальной до тех пор, пока она не появится.

Sony XBR-X900H

Лучшее соотношение цены и качества

Если вы предпочитаете бренд Sony, модель ТВ X900H - отличный выбор, который совмещает качество изображения на одном уровне с TCL и доступную цену. При этом он на намного дороже. И его набор соединений на самом деле лучше, чем у TCL. Он также имеет вход HDMI 4K / 120 Гц, чтобы максимально раскрыть потенциал новых Xbox Series X и PlayStation 5.

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Преемник этого телевизора, X90J, поступит в продажу весной. Sony добавила огромный 100-дюймовый размер и рекламирует улучшенную «когнитивную» обработку, но, как и в случае с LG, вряд ли мы получим значительное улучшение качества изображения. И серия X900H, вероятно, останется менее дорогим, чем X90J, в первой половине года.

TCL 4-й серии

Лучший бюджетный телевизор

Телевизор работает на платформе Roku, в котором хорошо реализовано потоковое вещание и сервисов Netflix, Hulu и Amazon Prime Video. Конечно, TCL 4 не может превзойти ни одну из вышеперечисленных моделей по качеству изображения - его разрешение 4K и совместимость с HDR ничего не делают, чтобы улучшить изображение, - но это прекрасно для большинства людей, особенно по этой цене.

Новейшая версия 4-й серии имеет номер модели «435» и сейчас доступна в некоторых размерах, но TCL утверждает, что качество изображения такое же, как у 425, рассматриваемых здесь. Если у вас есть выбор между ними, просто купите самый дешевый.

TCL 8-й серии

Лучший не-OLED телевизор

8-я серия TCL также оснащена мини-светодиодом, и в результате получается превосходная контрастность, яркость и высокий динамический диапазон, который превосходит менее дорогую 6-ю серию. Общее качество изображения не совсем соответствует уровню OLED-телевизоров, но оно довольно близко и стоит намного меньше, особенно в размере 75 дюймов.

Прогноз на 2021 год: он выпускается более года, но 8-я серия все еще актуальна и по-прежнему является отличным выбором. TCL не объявила о прямой замене, и я не думаю, что она будет доступна раньше лета. Я не удивлюсь, если замена будет иметь разрешение 8K и будет намного дороже.

Samsung Q80T

Лучший дизайн не-OLED телевизора

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Samsung продает больше телевизоров, чем кто-либо другой. И лучшим в 2021 году является серия Q80T. Его дизайн выделяется на фоне других телевизоров - хотя ультратонкий LG CX OLED еще изящнее. Но он еще предлагает отличное качество изображения, возможность подключения к консолям нового поколения и хорошую систему Smart TV.

Samsung не объявила о прямой замене этого телевизора, но QN85T, одна из его моделей Neo QLED, оснащенных Mini-LED, является ближайшим аналогом. Он будет ярче и обеспечит лучшее качество изображения, но он также значительно дороже, чем Q80T, начиная с 1600 долларов за 55-дюймовый экран.

TCL 3-й серии

Лучший компактный бюджетный смарт-телевизор

Для людей с диагональю менее 55 дюймов и для людей, которые ценят скорость, а не качество изображения, эти телевизоры Roku без поддержки 4K имеют наибольший смысл. Картинка "достаточно хорошая", а встроенные умные функции превосходны - их достаточно, чтобы посмотреть последний сезон любимого сериала. А цена идеальна для детской или дополнительной комнаты, где не нужен массивный экран.

Новейшая версия 3-й серии имеет номер модели «335» и сейчас доступна в некоторых размерах, но TCL утверждает, что качество изображения такое же, как у модели 325, рассматриваемой здесь. Еще раз советуем просто купить самый дешевый.

Напомним, ранее сообщалось, что телевизор отнимает пять лет жизни.