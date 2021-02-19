Прожгут ли 1000 бенгальских огней закрытый сейф? Эксперименты
Могут ли бенгальские огни прожечь металл?
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Блогеры из Mamix решили провести очень необычный эксперимент. Все ведь знают, что такое бенгальский огонь? Те самые палочки, которые красиво горят и искрятся на новый год. Но вы представляете, с какой температурой они горят?
И насколько горячо будет, если поджечь сразу очень много бенгальских огней? Можно ли мы таким образом прожечь сейф изнутри?
Напомним, ранее блогеры проверяли, что может прожечь лазер на 10000 мВт.
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