Прожгут ли 1000 бенгальских огней закрытый сейф? Эксперименты

Могут ли бенгальские огни прожечь металл?

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Блогеры из Mamix решили провести очень необычный эксперимент. Все ведь знают, что такое бенгальский огонь? Те самые палочки, которые красиво горят и искрятся на новый год. Но вы представляете, с какой температурой они горят?

И насколько горячо будет, если поджечь сразу очень много бенгальских огней? Можно ли мы таким образом прожечь сейф изнутри?

Напомним, ранее блогеры проверяли, что может прожечь лазер на 10000 мВт.