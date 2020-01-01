Снято на телефон: Лучшие фото конкурса Mobile Photography Awards 2021

Просто посмотрите, какие фото можно сделать на мобильный.

Конкурс Mobile Photography Awards, учрежденный в 2011 году, представляет собой уникальное явление. Это не только хроника эволюции камеры смартфонов, но и праздник искусства мобильной фотографии. Вот уже 10 лет он представляет собой неоспоримый пример мощи современной мобильной фотографии.

Победитель - Транспорт. "Без названия". Xiaomi MI10 mobilephotoawards.com/

Читай также: Лягушка, зебра и геккон: Лучшие фото дикой природы 2018 года

В этом году подборка изображений, охватывающая 20 широких категорий, представляет собой уровень артистизма, равный лучшим из всех профессиональных фотоконкурсов. Совершенно очевидно, что камеры смартфонов от необычных макроснимков до захватывающих покадровых пейзажей теперь способны запечатлеть любой фотографический стиль или эстетику.

"Победители 10-й ежегодной премии в области мобильной фотографии - это свидетельство еще одного года стремительного развития камер для мобильных телефонов, - говорит Дэниел Берман, основатель конкурса. - iPhone по-прежнему наиболее широко используется нашими участниками, но в этом году мы увидели больше разнообразных телефонов с камерой, чем когда-либо прежде. Каждый проводимый нами конкурс показывает, что качество присланных фотографий растет не по дням, а по часам".

Обладатель Гран-при. iPhone 11 Pro Max mobilephotoawards.com/

Читай также: Облака, буря и метель: Названы лучшие работы конкурса погодных фотографов

Главный приз в этом году получил китайский фотограф Дэн Лю, который использовал для своих работ Apple iPhone 11 Pro Max. Жюри отметило несколько кадров Лю в своем решении, предполагая, что его композиционные навыки и умение создавать убедительные повествования выдвинули его на первое место.

"Несомненно, его мастерство композиции, перспективы, света, эмоций в действиях и портретах; вместе с удачным выбором решающего момента сделают его достойным награды", - отмечает Родриго Ривас, один из членов жюри.

Победитель - уличная фотография. "Стюарт-стрит, Бостон". iPhone 7 mobilephotoawards.com/

Посмотрите также работы других авторов, участвовавших в конкурсе:

Напомним, ранее сообщалось. что были выбраны лучшие фото конкурса Comedy Wildlife.