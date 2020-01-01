Тренды YouTube: Бортич у Дудя и Маленькая машина - большие неприятности

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Бортич – протесты и рок-н-ролл / вДудь

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Юрий Дудь взял интервью у актрисы Александры Бортич. Что ей не нравится в России? Как попадают в клип фронтмена System of a Down? В чем уникальность Noize MC? Бортич жестко буллили в школе. За что?

Маленькая машина - большие неприятности?

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Блогеры из Жизнь Синдиката купили маленькую машину, которая принесла им много неприятностей.

Что интересного в маленькой машине, какие у нее удобства и неудобства?

Напомним, днем ранее в тренды попали Барселона — ПСЖ. Обзор матча и Страшный кот в чатрулетке.