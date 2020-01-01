Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренды YouTube: Бортич у Дудя и Маленькая машина - большие неприятности

Комментариев: 0
В тренде - интервью и .

Бортич – протесты и рок-н-ролл / вДудь

Читай также: Тренды YouTube: Финал Холостячки и Кулинарный баттл

Юрий Дудь взял интервью у актрисы Александры Бортич. Что ей не нравится в России? Как попадают в клип фронтмена System of a Down? В чем уникальность Noize MC?  Бортич жестко буллили в школе. За что? 

Маленькая машина - большие неприятности?

Читай также: Тренды YouTube: alyona alyona - Стержень и Rammstein - Mutter

Блогеры из Жизнь Синдиката купили маленькую машину, которая принесла им много неприятностей. 

Что интересного в маленькой машине, какие у нее удобства и неудобства?

Напомним, днем ранее в тренды попали Барселона — ПСЖ. Обзор матча и Страшный кот в чатрулетке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь