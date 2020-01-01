В Сеть попали подробности о смартфоне Redmi Note 10 Pro Max

Стали известны подробности о новом телефоне.

В прошлом году Xiaomi выпустила смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max в марте. Позже он также анонсировал Redmi Note 9. Китайская фирма представит серию Redmi Note 10 в Индии 4 марта. Свежая утечка из Twitter-аккаунта Xiaomiui (неофициального аккаунта Xiaomi в Twitter) раскрыла ключевые особенности серии Redmi Note 10. В утечке утверждается, что линейка Note 10 будет включать три модели, такие как Redmi Note 10, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max.

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В утечке говорится, что Redmi Note 10 с номером модели M2101K7A оснащен мобильной платформой Snapdragon 678, экраном IPS и 48-мегапиксельной четырехмодульной камерой. Он может быть в вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения. Он может быть в таких цветах, как Pebble White, Lake Green, Aqua Green, Frost White и Shadow Black.

Утечка связывает номер модели M2101K6I со смартфонами Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max 5G. Говорят, что оба телефона поставляются в общих цветах, таких как Glacier Blue, Gradient Bronze, Vintage Bronze, Onyx Grey и Dark Night.

Note 10 Pro может быть в двух моделях: 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища, 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища. С другой стороны, Note 10 Pro Max 5G может быть доступен в версиях с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ.

Хотя есть предположения, что модель Pro имеет AMOLED-дисплей, в утечке говорится, что оба телефона имеют экраны IPS, которые предлагают частоту обновления 120 Гц. Note 10 Pro может иметь чипсет Snapdragon 732G и 64-мегапиксельную четырехмодульную камеру, тогда как Pro Max 5G может поставляться с Snapdragon 768G и 108-мегапиксельной системой с четырьмя камерами. Оба телефона могут вместить аккумулятор емкостью 5050 мАч.

Напомним, ранее сообщалось, что названы смартфоны Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11.