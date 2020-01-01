Пульсоксиметр в Украине: Какой лучше, типы, цены

Как правильно выбрать пульсоксиметр.

Наблюдение за здоровьем на дому становится все более доступным. С такими инструментами, как персональные пульсоксиметры, люди, заботящиеся о своем здоровье, могут чувствовать ответственность за свое физическое здоровье, а врачи могут внимательно следить за пациентами.

Что такое пульсоксиметр

Пульсоксиметр измеряет количество кислорода в крови. Это измерение может предоставить врачам ценную информацию о состоянии вашего здоровья. Пульсоксиметры используют смесь видимого и инфракрасного света для определения уровня насыщения крови кислородом. Процесс быстрый, безболезненный и эффективный.

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Эти устройства полезны для мониторинга состояний, снижающих количество кислорода в крови, таких как астма, сердечные заболевания, респираторные заболевания и некоторые виды рака. Использование пульсоксиметра может помочь определить, реагируете ли вы на новые лекарства, и оценить свое состояние после операции. Пульсоксиметр также помогает определить, достаточно ли вы получаете кислорода, и оценить вашу готовность к повышенной физической активности. Ношение одного из этих устройств во время сна также может помочь обнаружить апноэ во сне.

Как выбрать пульсоксиметр

Как выбрать пульсоксиметр freepik.com

Доступно несколько различных стилей пульсоксиметров. Каждое устройство оснащено зажимом для пальца, который снимает показания, но расположение экрана меняется. Дисплей может быть на зажиме для пальца, на браслете или автономным и беспроводным.

Экраны с зажимом для пальцев - не лучший вариант для людей с проблемами зрения из-за их небольшого размера.

Чего ожидать от пульсоксиметра

Как выбрать пульсоксиметр freepik.com

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Пульсоксиметр не предназначен для использования в качестве переносного устройства для фитнеса. Это медицинское устройство, предназначенное для наблюдения за людьми, страдающими заболеваниями, требующими внимания медицинского работника.

Пульсоксиметры предупреждают пользователей, когда уровень насыщения кислородом падает ниже нормального диапазона. Возможны ложные показания, которые могут возникнуть при неправильном ношении устройства. Задержка дыхания также может повлиять на точность прибора. Если вы здоровый человек, вряд ли вам понадобится пульсоксиметр.

Всегда сначала проконсультируйтесь с врачом. Домашние устройства также не заменяют посещения врача. Слушай свое тело. Если вы испытываете симптомы, влияющие на ваше дыхание, немедленно обратитесь за помощью, независимо от того, что показывает экран вашего пульсоксиметра.

На что обратить внимание при выборе пульсоксиметра

Встроенная память

Пульсоксиметры с функцией истории сохраняют данные, поэтому вам не нужно каждый раз записывать результаты. Это полезная функция, если вы собираетесь записывать результаты для своего врача.

Частота сердцебиения

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Ваш врач может также попросить вас контролировать частоту сердечных сокращений в ударах в минуту. Некоторые пульсоксиметры могут измерять пульс пользователя. Это полезная функция для людей, следящих за здоровьем своего сердца.

Получение правильного результата

Норма насыщения крови кислородом составляет от 95% до 100%. Падение ниже 90% считается ненормальным. Помните, что домашние показания могут быть не такими точными, как показания медицинского работника. На показания могут влиять многочисленные факторы окружающей среды. Руки должны быть комнатной температуры. Если они слишком холодные или слишком горячие, возможно, пульсоксиметр не сможет предоставить вам данные. Темный лак для ногтей и неправильное размещение также могут повлиять на показания.

Что мне делать, если у вас низкие показания?

Как выбрать пульсоксиметр depositphotos.com

Ваш врач, скорее всего, посоветует вам, что делать, если вы обнаружите, что уровень насыщения крови кислородом низкий. Если врач назначил вам регулярные измерения, сообщите об этом врачу, если у вас есть какие-либо существенные изменения. Резко отличающиеся показания могут быть результатом неправильного размещения, но обратите внимание на свои непосредственные симптомы. Если у вас проблемы с дыханием, обратитесь за медицинской помощью.

Сколько стоит пульсоксиметр

Цена на пульсоксиметры в Украине начинается от 200 грн за простейшие модели и заканчивается до 9000 грн за профессиональные медицинские приборы.

Конечно, брать такие дорогие модели для домашнего использования нет смысла. Но и слишком дешевые пульсоксиметры вряд ли будут точны.

Среди оптимальных моделей по соотношению цена-качество - это производитель медтехники Yonker. Фирма выпускает не только пульсоксиметры, но и бесконтактные термометры, ингаляторы и небулайзеры.

Напомни, ранее сообщалось, что фитнес-трекеры и умные часы помогут спрогнозировать случаи COVID-19.