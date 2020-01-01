Посадка марсохода Perseverance на Красную планету: Прямая трансляция

Мы можем наблюдать за исторической миссией на Марсе практически в прямом эфире.

После семимесячного полета от Земли к Марсу Perseverance готовится к самой опасной части своей миссии: нырнуть в тонкую марсианскую атмосферу, не врезаясь в поверхность Красной планеты. К счастью, участники миссии считают, что погода не должна мешать этому опасному процессу.

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"Погодные условия сейчас выглядят довольно благоприятными для нас", - сказал Аллен Чен, возглавляющий группу в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии по входу, спуску и посадке, во время виртуальной пресс-конференции, состоявшейся в среду. "Там есть облака и штормы на краю полярной шапки, но их нет рядом с нашей посадочной площадкой Джезеро" , - сказал Чен, имея в виду кратер, в который сядет Perseverance.

Вы можете наблюдать за посадкой на Марс в прямом эфире, начиная с 21:15 по Киеву. Посадка ожидается в 22:55.

Место посадки миссии в кратере Джезеро находится примерно в 18 градусах северного полушария Красной планеты, весенний сезон наступил 7 февраля. "Мы только что вошли в весну в северном полушарии, которая на самом деле является началом марсианского нового года", - сказал Чен. "Итак, я думаю, желаю счастливого запоздалого марсианского Нового года тем из вас, кто его празднует!" В отличие от земных сезонов, на Марсе неравномерно, причем северная весна длится дольше всего.

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Perseverance - одна из трех миссий, которые достигли Марса в этом месяце. Другая миссия, орбитальный аппарат Объединенных Арабских Эмиратов "Надежда", выпустила захватывающий снимок, сделанный космическим кораблем 10 февраля, на котором видны тонкие облака в атмосфере планеты. (По совпадению, как только космический корабль остановится на Марсе, он сосредоточится на изучении погоды на Красной планете и взаимодействии между слоями атмосферы.)

Однако кратер Джезеро не виден на этом снимке, на котором запечатлены наиболее впечатляющие достопримечательности северного полушария - массивная гора Олимп и каньон Валлес Маринер, а также три большие горы, расположенные между ними. Джезеро находится на противоположной стороне Марса от этих объектов.

И хорошо, что погода, похоже, сотрудничает с Perseverance, поскольку NASA не может задержать посадку марсохода. Команда миссии определила точное время посадки сегодня еще до того, как космический корабль стартовал с Земли в июле.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марс пошлют вертолет-беспилотник.