Электронный нос использует машинное обучение, чтобы имитировать собачий нюх

Такой "нос" сможет заменить служебных собак.

Вдохновленные невероятным обонятельным чутьем собак, ученые разработали и продемонстрировали различные типы "электронных носов", которые могут унюхивать такие вещи, как рак, нервно-паралитические газы или даже взрывчатые вещества. Утверждается, что это новый пример повышения чувствительности и возможностей этих устройств путем объединения их с машинным обучением, чтобы имитировать способность собак интерпретировать различные запахи.

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Новое устройство создано международной группой исследователей и находится в стадии разработки в течение нескольких лет, и команда отлаживает способность своих датчиков обнаруживать различные молекулы в воздухе. Эти усилия продвинулись до точки, когда система может обнаруживать и идентифицировать крошечные следы молекул с чувствительностью в 200 раз большей, чем у собачьего носа, но интерпретация значения этих молекул, как это сделала бы собака.

"Собаки не разбираются в химии", - говорит автор исследования Андреас Мершин из Массачусетского технологического института. "Они не видят в голове списка молекул. Когда вы чувствуете запах чашки кофе, вы не видите список названий и концентраций, вы чувствуете целостное ощущение. Это ощущение запаха - вот что могут добыть собаки".

Пытаясь связать эти точки, команда создала алгоритм машинного обучения, который был обучен на 50 образцах мочи, взятых у пациентов с раком простаты и контрольной группы. После анализа молекулярных различий и сходства в воздухе, окружающем каждый набор образцов, программа смогла с высокой надежностью распознать образцы летучих органических соединений, характерных для заболевания.

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"Мы знали, что сенсоры уже лучше, чем могут делать собаки с точки зрения предела обнаружения, но мы не показали раньше, что мы можем обучить искусственный интеллект имитировать собак", - говорит Мершин. "И теперь мы показали, что можем это сделать. Мы показали, что то, что делает собака, в определенной степени можно воспроизвести".

При последующем тестировании исследователи говорят, что их система смогла сопоставить точность определения рака простаты с собаками, и обе достигли более 70 процентов успеха. Для дальнейшей разработки системы необходимы дополнительные исследования, но команда надеется однажды упаковать технологию в детектор запаха, который можно будет встроить в смартфоны, как сегодня в камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские собаки научились искать телефоны и флешки.