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Электронный нос использует машинное обучение, чтобы имитировать собачий нюх

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Такой "нос" сможет заменить служебных собак.
Андреас Мершин из Массачусетского технологического института (Массачусетский технологический институт) является частью исследовательской группы, разрабатывающей усовершенствованный электронный нос
Андреас Мершин из Массачусетского технологического института (Массачусетский технологический институт) является частью исследовательской группы, разрабатывающей усовершенствованный электронный нос
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Вдохновленные невероятным обонятельным чутьем собак, ученые разработали и продемонстрировали различные типы "электронных носов", которые могут унюхивать такие вещи, как рак, нервно-паралитические газы или даже взрывчатые вещества. Утверждается, что это новый пример повышения чувствительности и возможностей этих устройств путем объединения их с машинным обучением, чтобы имитировать способность собак интерпретировать различные запахи.

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Новое устройство создано международной группой исследователей и находится в стадии разработки в течение нескольких лет, и команда отлаживает способность своих датчиков обнаруживать различные молекулы в воздухе. Эти усилия продвинулись до точки, когда система может обнаруживать и идентифицировать крошечные следы молекул с чувствительностью в 200 раз большей, чем у собачьего носа, но интерпретация значения этих молекул, как это сделала бы собака.

"Собаки не разбираются в химии", - говорит автор исследования Андреас Мершин из Массачусетского технологического института. "Они не видят в голове списка молекул. Когда вы чувствуете запах чашки кофе, вы не видите список названий и концентраций, вы чувствуете целостное ощущение. Это ощущение запаха - вот что могут добыть собаки".

Пытаясь связать эти точки, команда создала алгоритм машинного обучения, который был обучен на 50 образцах мочи, взятых у пациентов с раком простаты и контрольной группы. После анализа молекулярных различий и сходства в воздухе, окружающем каждый набор образцов, программа смогла с высокой надежностью распознать образцы летучих органических соединений, характерных для заболевания.

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"Мы знали, что сенсоры уже лучше, чем могут делать собаки с точки зрения предела обнаружения, но мы не показали раньше, что мы можем обучить искусственный интеллект имитировать собак", - говорит Мершин. "И теперь мы показали, что можем это сделать. Мы показали, что то, что делает собака, в определенной степени можно воспроизвести".

При последующем тестировании исследователи говорят, что их система смогла сопоставить точность определения рака простаты с собаками, и обе достигли более 70 процентов успеха. Для дальнейшей разработки системы необходимы дополнительные исследования, но команда надеется однажды упаковать технологию в детектор запаха, который можно будет встроить в смартфоны, как сегодня в камеры.

Напомним, ранее сообщалось, что полицейские собаки научились искать телефоны и флешки.

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Теги: нос, собаки, машинное обучение
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