Потянут ли автомобиль 1000 присосок: Эксперимент
Оказалось, что это реально.
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Блогеры из Live Today купили очень много присосок, чтобы проверить , Хотим проверить одну интересную идею. Возможно ли буксировать автомобиль, если к нему присосется сразу 1000 присосок?
Напомним, ранее блогеры проверяли выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.
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