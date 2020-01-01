Потянут ли автомобиль 1000 присосок: Эксперимент

Оказалось, что это реально.

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Блогеры из Live Today купили очень много присосок, чтобы проверить , Хотим проверить одну интересную идею. Возможно ли буксировать автомобиль, если к нему присосется сразу 1000 присосок?

Напомним, ранее блогеры проверяли выдержит ли огнеупорный сейф раскаленную лаву.