Италия оштрафовала Facebook на 7 млн евро за плохую защиту

Антимонопольный регулятор Италии объявил в среду о новом штрафе в размере 7 млн евро против Facebook за вводящие в заблуждение действия в отношении защиты данных.

Согласно органу, известному как AGCM, американский гигант социальных сетей не может должным образом информировать пользователей о том, как он собирает и использует их данные в коммерческих целях.

AGCM уже оштрафовал Facebook на 5 млн евро в 2018 году, обвинив его в недобросовестной торговой практике, и приказал принять меры по исправлению положения.

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Второй штраф в среду был назначен из-за того, что американская компания проигнорировала приказы об изменении своей практики в соответствии с требованиями, заявил итальянский регулирующий орган.

Даже если Facebook больше не рекламирует себя как бесплатный, "немедленная и четкая информация о сборе и использовании пользовательских данных в коммерческих целях по-прежнему не предоставляется", - заявили в AGCM.

"Это информация, которую потребитель должен решить, присоединиться ли к услуге, в свете экономической ценности для Facebook данных, предоставленных пользователем, которые представляют собой плату за использование услуги".

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook уличили в передаче данных 60 компаниям.